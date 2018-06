Gutaus Schüler sind Rad-Meister

GUTAU. Mit einem Doppel-Erfolg der Neuen Mittelschule Gutau endete die Bezirksausscheidung des Bewerbs "Wer wird Meister auf zwei Rädern?".

Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Burschen setzten sich Teams der NMS Gutau durch.

Sie qualifizierten sich damit auch für den Landeswettbewerb am 26. Juni in Linz. Das Gutauer Mädchen-Team bildeten Pia Eitenberger, Sarah Klug, Manuela Paukner und Selina Schöfer. Bei den Burschen traten Philipp Kiesenhofer, Maco Lampl, Simon Wolf und Niklas Grufeneder in die Pedale.

