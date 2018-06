"Gurkler" für die Kinderkrebshilfe

PREGARTEN. Weil es so Brauch ist, bei den Hobbykickern "Wach & Zach" von Pregarten, wird jedes bekommene "Gurkerl" beim Training mit einem Euro geahndet.

Moser wandert und sammelt Spenden. Bild:

Gesammelt wird in der "Gurkerlkasse", die am Jahresende für die Weihnachtsfeier hergenommen wird. Weil aber gerade der Blogger Martin Moser durch das Mühlviertel wandert und mit seiner "#hoamatroas" Spenden für die Kinderkrebshilfe Oberösterreich sammelt, wurde kurzerhand das Bußgeld für diese Aktion gespendet. "Weil dabei allerdings nur neun Euro zusammengekommen wären, hat nach dem Training jeder Spieler bereitwillig seine Brieftasche gezückt", sagt Stefan Hartig von "Wach & Zach". Am Ende waren es 300 Euro, die die Kinderkrebshilfe bekommt. Großer Sport!

