Großer Kinoabend mit dem Regisseur Adrian Goiginger

HOFKIRCHEN. Die Grünen des Bezirkes Rohrbach laden am Samstag um 19.30 Uhr zum großen Kinoabend in den Pfarrsaal in Hofkirchen.

Regisseur in Hofkirchen zu Gast. Bild: privat

Gespielt wird der Streifen "Die Beste aller Welten". Auch Regisseur Adrian Goiginger hat sein Kommen zugesagt. Erzählt wird die wahre Geschichte einer drogenabhängigen Mutter, der abenteuerlichen Welt ihres Kindes und ihrer Liebe zueinander.

Der Film "Die Beste aller Welten" ist neunmal nominiert für den Österreichischen Filmpreis und hat schon viele Menschen sehr berührt. In Kooperation mit der Local Bühne, dem Moviemento und dem Film Institut kommt dieser wunderbare Film nun nach Hofkirchen.

"Mich haben die Bilder zutiefst berührt, aber auch nachdenklich gestimmt. Die Aufarbeitung dieser wahren Geschichte ist sehr bewegend. Ich freue mich daher sehr, dass beim Kinoabend auch der Regisseur Adrian Goiginger anwesend ist! So kann das Publikum nach dem Film direkt das Gespräch suchen", freut sich Grüne-Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz.

Dramatischer Wendepunkt

Der Film zeigt von der Kraft der Mutterliebe, für alles was Adrian seltsam vorkommt, findet Helga märchenhafte Erklärungen und er baut alles in seine Abenteuergeschichten ein. Nach dem Tod eines Dealers in ihrer Wohnung wird aber für Helga ganz deutlich klar, dass sie die Sucht besiegen muss, wenn sie ihren Sohn nicht für immer verlieren will.

"Lassen Sie sich dieses tolle Filmerlebnis in Anwesenheit des Regisseurs nicht entgehen und kommen Sie nach Hofkirchen", laden die Grünen sehr herzlich ein.

