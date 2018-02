Großer Abschied für langjährigen Seelsorger

ST. GEORGEN AM WALDE. Auch Diözesanbischof Manfred Scheuer wird am Freitag zum Begräbnis von Josef Ortner-Höglinger erwartet.

Josef Ortner-Höglinger

Nahezu still stehen wird das öffentliche Leben heute Vormittag in St. Georgen am Walde. Grund ist das Begräbnis (10.30 Uhr) von Pfarrer Josef Ortner-Höglinger, der ab 1976 beinahe 40 Jahre hindurch als Seelsorger im Ort gewirkt hat und am vergangenen Samstag im Seniorium Bad Kreuzen verstorben ist. An der Spitze der Trauergäste wird Diözesanbischof Manfred Scheuer in St. Georgen erwartet.

Josef Ortner-Höglinger wurde am 19. November 1939 in Putzleinsdorf geboren. Er besuchte das Bischöfliche Gymnasium Petrinum, trat anschließend ins Linzer Priesterseminar ein und wurde am 29. Juni 1965 im Linzer Mariendom zum Priester geweiht. 1976 kam der Seelsorger zum Pfarrer von St. Georgen am Walde bestellt, wo er nach seiner Emeritierung 2011 noch bis 2015 als Kurat für Aushilfen zur Verfügung stand. Ortner-Höglinger war zudem von 1997 bis 1999 Pfarrprovisor von Dimbach und anschließend bis 2011 Pfarrprovisor von Pabneukirchen. Von 2004 bis 2010 war er zusätzlich Pfarrprovisor von St. Thomas am Blasenstein. Erst vor wenigen Monaten übersiedelte er in das Bezirksalten- und Pflegeheim Bad Kreuzen.

