Großbaustelle am Schwertberger Marktplatz

SCHWERTBERG. Sanierung eines Altlasten-Areals fordert die Geduld der Ortsbewohner

Die Künette in der Hauptstraße soll bis Ende dieser Woche asphaltiert werden - sofern es das Wetter zulässt. Bild: Marktgemeinde Schwertberg

Mit Hilfe eines unterirdisch geleiteten Spülsystems wird in den kommenden Wochen das Erdreich auf dem Areal einer ehemaligen Putzerei am Marktplatz gereinigt. Die Entscheidung, die Sanierung mit dieser Technik voranzutreiben, konnte verhindern, dass der Platz großflächig aufgegraben werden muss. Dennoch kam es in der vergangenen Wochen durch die Verlegung der Zu- und Abflussleitungen zum kontaminierten Areal zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Ortszentrum.

Die größten Behinderungen sein jedoch bald gemeistert, sagt Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner. In der Hauptstraße und am Marktplatz sind bereits beide Brunnenanlagen fertiggestellt und auch die Leitungen in diesen Bereich sind fertig verlegt. Am Dienstag werden noch der Hydrant und die beiden Hausanschlussschieber in der Hauptstraße erneuert. Bis Freitag dieser Woche wird die Künette in der Hauptstraße und Schacherbergstraße asphaltiert. Oberleitner: „Sofern die Witterung die Pläne der Baufirmen nicht vollkommen durchkreuzt, sollte die Landesstraße durch das Ortszentrum von Schwertberg ab 24. März wieder dem Verkehr freigegeben und alle Sperren sowie die Umleitung und umgedrehte Einbahnregelung in der Ing. Schmiedl Straße beseitigt werden.“

Mehr über die Altlasten-Sanierung in Schwertberg: http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Schwertberg-Kontaminiertes-Erdreich-unter-alter-Putzerei;art69,2814746

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema