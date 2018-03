Gerald Rigler mit fehlerfreier Vorstellung Achter

MITTERKIRCHEN. Schwierigste Bedingungen hatte das Mühlviertler Rallyeteam Gerald Rigler und Martin Roßgatterer bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark zu meistern.

Martin Roßgatterer und Gerald Rigler fuhren eine fehlerfreie Rebenland-Rallye. Bild: Anton Kovacs

Die Vorstellung, mit der Gerald Rigler und sein Beifahrer Martin Roßgatter im Ford Fiesta R5 bei der Rebenland Rallye am Freitag und Samstag aufwarteten, war sehenswert. In dem auch international stark besetzten Feld lieferten die beiden Mühlviertler eine fehlerfreie Leistung ab. Das Duo kam mit den Wetterkapriolen und den schwierigen Bedingungen in den Prüfungen sehr gut zurecht. Der Mitterkirchner Rallyepilot zog seine gewählte Linie, dem Aufschrieb von Martin Roßgatterer entsprechend, konsequent und fehlerfrei durch, wurde nie übermütig.

Mit seinen Zeiten lag Rigler beständig unter den besten Zehn, in der SP 10 fuhr er die zweit- in der SP 12 die drittschnellste Zeit. Zwei Prüfungen vor dem Schluss, der sechste Platz in der Gesamtwertung war hart umkämpft, war Rigler nur mehr darauf bedacht, die Rallye erfolgreich zu beenden und nicht, wie im Vorjahr, auszuscheiden. Er schaltete auf den Sicherheitsmodus und wurde als Achter qualifiziert.

ZM Racing Teamchef Martin Zellhofer war voll des Lobes: „Gerald machte vom ersten Kilometer an alles perfekt, kam nie in Verlegenheit. Der von Alexander Köck und Reinhard Etlinger vorbereitete Fiesta benötigte in der Servicestelle nur Routineüberprüfungen, er lief problemlos.“

