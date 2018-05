Gemeinschaftsstände und die besten Betriebe bei den ersten GUUTE-Tagen

Gleich mehr als 100 regionale Aussteller machen bei den ersten GUUTE-Tagen mit

Die regionale Wirtschaft lädt am 26. und 27. Mai 2018 zu den GUUTE-Tagen nach Bad Leonfelden. Foto: GUUTE-Tage/beha Bild:

BAD LEONFELDEN. Auf reges Interesse stoßen die GUUTE-Tage 2018 in Bad Leonfelden: Mehr als 100 Aussteller werden bei der am 26. und 27. Mai stattfindenden Wirtschafts-Veranstaltung mit dabei sein. Organisiert werden sie von einem Team aus regionalen Wirtschaftstreibenden, die viel ehrenamtliches Engagement in die Schau stecken: „Wir sind sehr zufrieden – wir haben das ursprünglich angepeilte Ziel von 60 bis 80 Ausstellern deutlich übertroffen“, freut sich der Obmann des Ausstellervereins, Thomas Hammerschmid, über die vielen Anmeldungen. Dies umso mehr, da die GUUTE-Tage in Bad Leonfelden nach einer mehrjährigen Pause in Sachen regionaler Wirtschaftsschau so etwas wie ein „Pilotprojekt“ sind. „Unser Ansatz, eine Schau mit Betrieben aus der Region für die Menschen in der Region zu machen, wird von den Unternehmen bestens angenommen“, sagt Hammerschmid – und verweist auf den bunten Mix an Betrieben: „Wir präsentieren einen interessanten Querschnitt aus vielen Branchen.“

Autosalon integriert

Bauen und Wohnen bilden dabei ebenso einen Schwerpunkt wie Garten, Wellness, Landwirtschaft und der Dienstleistungssektor. Einen besonderen Akzent setzt der Kfz-Bereich, wo die regionalen Autohändler ihren Sterngartl-Autosalon diesmal in die GUUTE-Tage integrieren. Neben der Regionalität wird die neue Wirtschaftsschau auch dem GUUTE-Wert Kooperation in besonderer Art und Weise gerecht: Präsentieren sich doch zahlreiche Gemeinden in Form von Gemeinschaftsständen: die Gastgeber aus Bad Leonfelden machen dabei ebenso gemeinsame Sache wie die Schenkenfeldner Wirtschaft, das Schmankerldorf Vorderweißenbach und die Wirtschaftstreibenden aus Oberneukirchen und Reichenthal. Dabei bieten die Kommunen mit einem abgestimmten Angebot auch entsprechende Kulinarik und das ebenfalls aus der Region kommende Musikprogramm. Natürlich ist auch für die Kleinsten vorgesorgt, für die ein großes Kinderprogramm bereitsteht.

Die GUUTE-Tage in Bad Leonfelden – sie finden auf dem Gelände des Autohauses Bad Leonfelden und der Kapl Bau GmbH statt – sind am Samstag, 26. Mai, von 13 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 27. Mai 2018, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

www.guutetage.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema