"Gelernte Rohrbacher" übernehmen Stationen

ROHRBACH. Wechsel im Führungsteam: Neue Stationsleitungen und eine neue Oberärztin am LKH Rohrbach.

Die neuen Stationsleiter im Landeskrankenhaus Rohrbach Bild: gespag

Das neue Jahr bringt im Landes-Krankenhaus Rohrbach einige personelle Veränderungen mit sich. Vier Stationen stehen unter neuer Leitung und eine neue Oberärztin hat ihre Arbeit angetreten. So unterschiedlich die Führungskräfte auch sein mögen, eines eint: Alle fünf kennen das Haus – haben sie doch schon Teile ihrer Ausbildung oder bisherigen Berufskarriere hier absolviert. Die erste im Bunde ist Oberärztin Elisabeth Granditsch (37), die seit kurzem als Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin tätig ist. Sie verfügt über eine Notarztausbildung und absolviert zurzeit die Ausbildung für Alpin- und Höhenmedizin. Was sie am Fachbereich interessiert: "Ich schätze die Vielfalt, die dieses Fach zu bieten hat. Eine gute Narkose ist Maßarbeit und das Ziel ist perfekte Maßarbeit. Jeder Patient ist anders. So kann auch die tägliche Routine nie langweilig werden." Krankenpflegerin Alexandra Gubo (44) arbeitet seit nunmehr zehn Jahren im LKH Rohrbach. Auch ihre Ausbildung zur Diplomkrankenpflegerin hat sie hier absolviert. Bereits seit 2012 verantwortet sie die Stationsleitung der Pflege auf der Inneren Station 1, nun übernahm sie zusätzlich die Stationsleitung der Internen Ambulanz: "Mir gefallen der Umgang und die Arbeit mit den Menschen. Was mich an der Führungsposition reizt, ist das Organisieren. Aber auch ‚meine‘ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen ist mir ein großes Anliegen."

2017 feierte er sein 20-jähriges Pflegejubiläum, und auch er ist seit mehr als zehn Jahren am LKH Rohrbach tätig: Pfleger Franz Gumpenberger (42) ist nun Stationsleiter der Dialyse. "Durch die ambulante Dialysebehandlung kann man generell ein sehr gutes Leben führen", sagt er. Die Stationsleitung der Intensivstation hat Pflegerin Johanna Höller (38) übernommen. Die Arnreiterin findet, dass die verschiedenen Bereiche, die mit dem Pflegeberuf einhergehen, den Job erst interessant machen: "Ob es das fachliche Wissen ist, der soziale oder der medizintechnische Bereich."

Über den Zivildienst kam Andreas Lindorfer (41) zum Pflegeberuf. Nun ist er Stationsleiter der Anästhesie. Zur Tätigkeit in diesem Bereich sagt der zweifache Familienvater aus Rohrbach: "Da ich aus einer technischen Ausbildung komme, aber auch gerne mit Menschen arbeite, habe ich mich für einen Pflegeberuf in einem Spezialbereich entschieden – dieser vereint beides."

