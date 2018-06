Geldregen statt Gewitter

EIDENBERG. Bei einer Rad-Charity traten 146 Radsportler für einen schwer verunglückten Kollegen kräftig in die Pedale.

Familie Schütz von der Eidenberger Alm mit Familie Pointner und Sportvereinsobmann Ernst Keplinger Bild: privat

Radsport verbindet – in guten und weniger guten Zeiten. Das stellten jene 146 Männer und Frauen unter Beweis, die auf Einladung der Sportunion Eidenberg und der Eidenberger Alm beim Benefiz-Radnachmittag im Mühlviertel am Start waren. Denn der Erlös dieser Ausfahrt wurde für Michael Pointner gespendet, der im Mai 2016 bei einer Mountainbike-Transalp gestürzt und seither auf den Rollstuhl angewiesen ist. Bei strahlendem Sonnenschein brach die Sportler mit ihrem Bike, Rennrad, E-Bike oder Handbike auf, um das Mühlviertel zu erkunden. Mehrere Begleiter führten ihre Gruppen durch traumhafte Touren. Die gemeinsame Labestation in Untergeng und der gemütliche Ausklang auf der Eidenberger Alm inklusive Warenpreis-Verlosung trugen ebenfalls zur guten Stimmung bei Teilnehmern und Veranstaltern bei – zumal das befürchtete Gewitter ausblieb und dafür ein kräftiger Geldregen einsetzte: Dank Startgebühren, Sponsorenbeiträgen und den beiden Veranstaltern konnte ein Gesamterlös von 7.636 Euro an Michael Pointner zur Verfügung gestellt werden.

