Gegen den Verkauf von Wasser aus dem Böhmerwald formiert sich Widerstand

ULRICHSBERG. Ein Investor will Böhmerwald-Wasser abfüllen und vermarkten. In Ulrichsberg ruft das Skeptiker auf den Plan, die sich nun auch in einer Arbeitsgemeinschaft formieren.

Der Böhmerwald ist das wichtigste Wasser-Reservoir des Mühlviertels. Ein Geschäftsmann will das gute Wasser nun auch verkaufen. Bild: Tobias Corts

Wir sind nicht von vornherein gegen das Projekt, sondern wollen Transparenz und Offenheit", sagt Josef Pühringer, der sich gemeinsam mit einigen Ulrichsbergern in der "Arbeitsgemeinschaft zum Schutz des Böhmerwaldwassers" (AG Böhmerwaldwasser) engagiert. Pühringer ist im Böhmerwald kein Unbekannter, setzte er sich doch vehement und erfolgreich gegen die Errichtung einer Radarstation auf dem Hochficht ein. Nun geht es den Aktivisten ums Wasser, welches der Unternehmer Johannes Pfaffenhuemer aus Kirchdorf abfüllen und über seine Firma "Water of life" vermarkten will.

Projekt wiederbelebt

Damit will er jenes Wasser-Abfüllprojekt wieder beleben, das schon Adolf Bauer um die Jahrtausendwende in Angriff genommen hatte. Aus diesem Grund hat er in der Ortschaft Salnau ein 7832 m2 großes Grundstück von der Gemeinde zurückgekauft. Schon der kolportierte Kaufpreis von drei Euro pro m2 gab in Ulrichsberg reichlich Anlass zur Diskussion.

"Wir haben viele offene Fragen und wollen diese geklärt haben, bevor das Projekt im Hintergrund durchgedrückt wird", sagt Pühringer, der den Fragenkatalog der AG Böhmerwaldwasser auch an Bürgermeister Kellermann und Johannes Pfaffenhuemer selbst geschickt hat – als einfaches AG-Mitglied, denn als Sprecher oder gar Obmann sehe er sich nicht. Übrigens sollen vorerst dem Vernehmen nach 43.000 Liter Wasser täglich in "Bag in Box" abgefüllt werden.Das entspreche einem halben Sekundenliter. Genehmigt seien 120 m3 täglich.

Offene Fragen klären

Die AG will vom Betreiber wissen, welche Behörden mit dem Projekt befasst sind und welche Genehmigungen schon erteilt sind und wo diese eingesehen werden können beziehungsweise ob die alten Genehmigungen vom Bauer-Projekt noch gelten. Interessiert sind die Aktivisten auch daran, wie weit die Bohrung unter das Flussbettniveau der Großen Mühl in Ulrichsberg und unter das Niveau der Moldau auf tschechischer Seite gehen könnte. Sorgen macht man sich natürlich auch um den Wasserhaushalt umliegender Quellen durch die Wasserentnahme aus dieser Tiefenbohrung. Man hält auch Geschichten von einem "riesigen und unerschöpflichen Grundwassersee unter dem Böhmerwald, der bis zum Ameisberg gehen soll…" für Märchen und stellt die Frage: "Wem gehört das Böhmerwaldtiefenwasser eigentlich." Pühringer mahnt auch, an die trockenen Sommer zu denken: "Die Wasserknappheit ist in vielen Gemeinden schon Realität", sagt er. Außerdem will man genau wissen, ob in den vergangenen Jahren bereits Quellen versiegt sind und ob neue Quellen für die Fernwasserversorgung angezapft werden mussten. Im Grunde geht es den Mitgliedern der AG-Böhmerwaldwasser darum, ob die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden kann, ob sich aus dem Wasserprojekt Nachteile ergeben könnten und ob noch weitere Firmen folgen könnten, die Wasser abschöpfen wollen. Die Grundfrage laute: "Können wir uns überhaupt leisten, Wasser zu verkaufen und wer profitiert vom Wasserverkauf?"

Betroffen sei übrigens nicht nur Ulrichsberg alleine, zumal der Fernwasserverband 36 Gemeinden im Mühlviertel mit Böhmerwaldwasser beliefert und es zusätzliche unzählige regionale und lokale Brunnen und Quellfassungen gibt. Auch die Gemeinde Ulrichsberg wird von den Aktivisten ins Gebet genommen. Vor allem der kolportierte Grundstückspreis von drei Euro regt auf. Die Rede ist von Gefälligkeitspreisen. Bürgermeister Wilfried Kellermann war urlaubsbedingt für die OÖN nicht zu erreichen.

Pfaffenhuemer: "Ich will Offenheit"

Johannes Pfaffenhuemer beschäftigt sich beruflich mit dem Thema Wasser. Er will dem Abfüll-Projekt, welches 2001 schon genehmigt gewesen sei, wieder neues Leben einhauchen: "Wir wollen Projekte für die Menschen machen, nicht gegen die Menschen", sagt er auf OÖN-Anfrage. Deshalb sei er auch bestrebt, alle Fragen zu beantworten. Er habe das Projekt im Gemeinderat vorgestellt und stelle es gerne auch öffentlich vor. Zu den angestrebten Mengen sagt er: "Ich möchte dort Wasser für die Gesundheit abfüllen, nicht für den Durst." Zudem sei die Entnahme von Trinkwasser andernorts schon lange üblich. Von den Mengen großer Produzenten sei man meilenweit entfernt. (fell)

