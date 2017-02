Gegen Baum geprallt: Mutter und Tochter verletzt

BAD LEONFELDEN. In Bad Leonfelden sind am Sonntagnachmittag Mutter und Tochter bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Bild: HAW Herbert Denkmayr

Die 49-jährige Frau aus Gallneukirchen und ihre 14-jährige Tochter waren in einem Pkw auf den Güterweg Hagau von Bad Leonfelden in Richtung Habruck unterwegs, als sie in einem schattigen Waldstück auf der glatten, aber gestreuten Straße ins Schleudern von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallten.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Leonfelden, Schenkenfelden und Stiftung wurden zum Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die beiden Verletzten bereits selbständig aus dem Auto ausgestiegen.

Die Mutter und ihre Tochter wurden vom Roten Kreuz und einem Notarzt versorgt und danach in die Linzer Uniklinik gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren führten die Aufräumungsarbeiten durch und unterstützten ein Abschleppunternehmen bei der Verladung des Unfallwracks. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden.

