Gastrozirkus "Viva España" – Das etwas andere Ballvergnügen

"Die herrlichen Damen" bieten eine Travestie-Show (Schaller) Bild: SCHALLER

ENNS. Am 5. März entführen die Veranstalter Alexandra Saidnader und Markus Holley mit ihrem Gastrozirkus bereits zum zweiten Mal alle Gastronomen und Gäste in ein rauschendes Ballvergnügen in der Ennser Stadthalle. Unter dem Motto "Manege frei für Gast und Wirt – Viva España" begleitet das Ensemble "Die herrlichen Damen" mit seiner bunten Welt aus Travestie, Ironie und Parodie das Publikum durch den Ball. Weiters unterhalten die Welcome-Drink-Liveband "So Good", zwei DJs, zwei Dancefloors, ein Flamenco-Showtanz, Special Bars sowie eine Tombola. Unter dem Motto "Spanien im Glas und am Teller" ist für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Karten ab sofort erhältlich bei Firma Saidnader GmbH: 07223/93080, office@saidnader.at. Nähere Infos sowie Tischreservierungen unter 07223-93080, Frau Gruber.

2 Euro Rabatt für OÖNcard-Inhaber!

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema