Gallneukirchen: Jugend, Familien und Wirtschaft sind Hausaufgaben

GALLNEUKIRCHEN. Bürgermeisterin Gisela Gabauer hat sich für das kommende Jahr viel vorgenommen.

Anton Riepl wird die Geschäftswelt in Gallneukirchen weiter bereichern. Bild: (md)

Eine aufstrebende Mühlviertler Stadt in Zentralraumnähe ist Gallneukirchen schon seit langen Jahren. 2017 soll an der Gusen an vielen kleinen Rädchen gedreht werden, um die Stadt noch lebenswerter zu machen. Damit einher geht ein wirtschaftlicher Aufschwung, der von den Unternehmern selbst ausgeht. Die OÖN sprachen mit Bürgermeisterin Gisela Gabauer (VP) über das kommende Jahr.

1. Kinder, Jugend und Familie

2017 soll ein Schwerpunkt der Gemeindepolitik vor allem auch auf der Jugendarbeit liegen. Dabei wurden Projekte wie ein eigener Band-Container mit den Jugendlichen gemeinsam umgesetzt. Schon im Jänner wird es einen Ideen-Workshop mit den Jugendlichen der Stadt geben. "Mir ist wichtig, die jungen Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung einzubinden", sagt Gisela Gabauer. Herzensprojekt ist die Neustrukturierung des Gewerkschaftsheimes. Unter neuem Namen und neuer Ausrichtung soll hier ein Treffpunkt für die Jugend entstehen. Entsprechende Gespräche laufen bereits. Auch die Neueröffnung des Skaterparks ist für 2017 geplant. "Mir ist wichtig, dass die Jugendarbeit vernetzt passiert. Auf diesem Gebiet leisten die Vereine auch großartige Arbeit.

2. Schulinitiative

Ein zentrales Thema wird auch die Schullandschaft in der Gusenstadt sein. Aus zwei Volksschulen soll eine werden. "Wir erhoffen uns bessere räumliche und pädagogische Möglichkeiten und wollen den Schulstandort optimieren", sagt Gabauer zu den OÖN. Im Raum steht auch eine eventuelle Integration der Polytechnischen Schule. Diese könnte aus dem Schloss Riedegg wieder ausziehen.

3. Bäder

Die Schulinitiative würde auch die Möglichkeit zu einer Sanierung des Hallenbades bieten. Der Bedarf sei zumindest in der Bäderstudie nachgewiesen. Auch im städtischen Schwimmbad soll im kommenden Jahr die Technik erneuert werden.

4. Vereinsleben

Das Jahr 2017 wird vor allem für dei Freiwillige Feuerwehr Gallneukirchen ein besonderes. Das neue Haus steht vor der Fertigstellung. Außerdem soll der Sporttrakt der Gusenhalle erneuert werden. Auch die Sanierung des "Ballakhauses" steht 2017 an. Davon profitieren die Senioren, der Verein Spektrum (Frau, Familie, Fortbildung) und die öffentliche Bücherei.

5. Riepl-Mall Der südliche Bereich des Gallneukirchner Stadtzentrums wird sich in den kommenden Jahren weiter verändern. Anton Riepl, Inhaber der gleichnamigen Fleischmanufaktur, plant auf seinem Grund an der Ecke Hauptstraße/Gaisbacher Straße einen Gebäudekomplex mit Geschäfts- und Wohneinheiten. Die Einkaufs- und Dienstleistungs-Passage soll 4000 Quadratmeter umfassen.

