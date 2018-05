GUUTE-Premiere: Urfahr hat wieder eine Wirtschaftsschau

BAD LEONFELDEN. Die GUUTE-Tage in Bad Leonfelden besuchten 10.000 Besucher.

Freude über die Premiere: v. l. n. r.: WKUU-Obmann R. Stadler, K. Schmalzer vom Organisationsteam, INKOBA-Sterngartl-Geschäftsführer M. Robeischl, J. Rathgeb, Obmann T. Hammerschmid und WKUU-Bezirksstellenleiter F. Tauber. Bild: (beha)

Das Vorläufige aus der GUUTE-Messe als regionale Wirtschaftsschau hinterließ im Bezirk ein Vakuum, zumal Urfahr- Umgebung zu der dynamischsten Region gehört, was die Betriebsgründung betrifft. Deshalb hat sich heuer ein beherztes Team aus Unternehmern zusammengetan, um ehrenamtlich wieder eine eigene Schau auf die Beine zu stellen.

Die ersten GUUTE-Tage in Bad Leonfelden haben voll eingeschlagen: Die mit 120 Ausstellern aus der Region bestens ausgelastete Schau wurde von den Besuchern bestens angenommen. "Es ist hervorragend gelaufen, wir hatten geschätzt an die 10.000 Besucher", zeigte sich der Obmann des Ausstellervereins, Thomas Hammerschmid, mit dem regen Publikumszuspruch zufrieden. Dieser freute auch die Aussteller: Quer durch alle Branchen verbuchten sie eine intensive Nachfrage und viel Interesse an ihren Produkten und Dienstleistungen. Zahlreiche Unternehmen präsentierten sich dabei auf Gemeinschaftsständen, die von den Gemeinden aus der Region organisiert wurden. Dort wurden nicht nur Infos über die Betriebe, sondern auch ein umfassendes Kulinarik- und Musikprogramm geboten.

Erfolgreiche Premiere

Äußerst zufrieden mit den ersten GUUTE-Tagen waren auch die Vertreter des GUUTE-Vereins: "Das neu kreierte Veranstaltungsformat hat gleich bei seiner Premiere voll eingeschlagen. Die regionale Wirtschaft hat sich hervorragend präsentiert und gezeigt, welche Innovations- und Leistungskraft in ihr steckt", freuten sich der Obmann der Wirtschaftskammer Urfahr-Umgebung Reinhard Stadler und Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Franz Tauber über den Erfolg der Schau.

Neuauflage geplant

Die GUUTE-Tage sollten freilich keine einmalige Geschichte bleiben. So ist eine Neuauflage im nächsten Jahr in Gallneukirchen geplant. Im Jahr darauf wird die Schau dann in Ottensheim abgehalten. Damit orientiert man sich auch etwas am früheren Veranstaltungszirkel der GUUTE-Messe, die ebenfalls an diesen drei Orten abwechselnd abgehalten wurde.

