Fußballprofi Stefan Hartl trainiert Rohrbach

ROHRBACH-BERG. Der ehemalige Bundesliga-Fußballprofi Stefan Hartl übernimmt das Ruder in der Mannschaft des UFC Pieno Rohrbach-Berg.

Das neue Trainerduo Bild: UFC

Ihm zur Seite steht in der kommenden Saison der bisherige Co-Trainer Christian Eisschiel. Beide wollen als gleichgestelltes Trainerduo den UFC Pieno Rohrbach-Berg in der neuen Meisterschaft in der Landesliga Ost auf die Erfolgsspur zurückbringen.

Während Hartl zuletzt die Sportunion Altenfelden betreute und mit seinem Heimatverein den sehr guten dritten Platz in der 2. Klasse Nordwest erreichte, ist Eisschiel in Rohrbach kein Unbekannter. Er ist ein echtes Kind des Fußballklubs aus der Bezirksstadt. Sein fußballerisches Handwerk lernte er in Rohrbach. Er kennt den Verein in- und auswendig. Der angehende UEFA-A-Lizenz-Trainer engagiert sich seit seinem sechsten Lebensjahr als Spieler bei Rohrbach-Berg und hat sich hier auch schon als Trainer einen Namen gemacht. "Gemeinsam mit der neuen sportlichen Leitung unter Markus Eisschiel und Dietmar Schuster nehmen wir uns viel vor", ist sich das neue UFC-Trainerduo einig.

Schwächstes Frühjahrsteam

Nach drei gemeinsamen Jahren reagierte der Vorstand von UFC Rohrbach-Berg auf das schlechte sportliche Abschneiden in der Landesliga-Rückrunde und trennte sich von Trainer Franz Hofer. Die schwächste Frühjahrsmannschaft holte aus 13 Partien nur zehn Punkte.

www.ufc-rohrbach-berg.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema