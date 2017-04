Fusionsgemeinde schmiedet Zehnjahresplan

AIGEN-SCHLÄGL. Aigen und Schlägl haben sich zu einer homogenen Gemeinde zusammengefunden und nehmen Zukunft in Angriff.

Aigen-Schlägl schmiedet Pläne. Bild: (Thomas Fellhofer)

In einer Strategieklausur schmiedeten die Verantwortlichen der fusionierten Gemeinde Aigen-Schlägl Zukunftspläne. Mittlerweile habe man gut zusammengefunden und bildet eine homogene Gemeinde. Mit der Übersiedelung in das neue Rathaus und einem neuen Geschäftsverteilungsplan am Gemeindeamt entsteht ein tragfähiges Fundament für die Zukunft. "Wir haben noch viel vor", fasst Bürgermeisterin Elisabeth Höfler (VP) das Ergebnis der Klausur zusammen.

Finanzen: "Wir wollen auf keinen Fall Abgangsgemeinde werden", sagt Höfler, die ja aus der ehemaligen Gemeinde Schlägl die mühevolle Aufgabe kennt, ein Budget in einer Abgangsgemeinde zu erstellen. Diese Tatsache ergibt übrigens auch im Gemeinderat eine gute Mischung: "Wir ehemaligen Schlägler sind noch sehr im Sparmodus. Die Aigener trauen sich mehr – so ist das halt in einer Ehe, in der einer Geld mitbringt." Straßenbau und Kanal beschäftigen aber auch die fusionierte Gemeinde ganz massiv. Momentan steht die Sanierung der St. Wolfgangerstraße an. Auch das Betriebsgebiet an der Krenbrücke soll asphaltiert werden.

Wohnbau: "Wir hatten 2016 63 private Bauvorhaben in der Gemeinde. Davon waren 13 Einfamilienhäuser", sagt die Bürgermeisterin. Zwei Baugebiete sind momentan im Entstehen. Diese sollen im neuen Flächenwidmungsplan ausgewiesen werden.

Verkehr und Ortsbild: Auch in Aigen-Schlägl soll ein Verkehrskonzept über das gesamte Gemeindegebiet gelegt werden. Dazu gehört auch die Gestaltung des Marktplatzes. "Wir müssen den Spagat zwischen Belebung und Beruhigung schaffen", sagt die Bürgermeisterin. Man wolle keinen Marktplatz für den Autoverkehr und auch kein ausgestorbenes Ortszentrum. "Ein großes Thema sind die Leerflächen, die es gibt. Nicht nur am Marktplatz, sondern auch in den Dörfern draußen", sagt sie. Denn gerade die dörfliche Struktur leide, wenn jedes zweite Haus leersteht.

Bürgerbeteiligung: "Unser Motto bei der Fusion war, ‘durchs Reden kommen die Leut‘ zusammen’. Das wollen wir auch in Zukunft pflegen. Heuer hat es erstmals einen Bürger-Infoabend gegeben. Das soll zur jährlichen Einrichtung werden", sagt Elisabeth Höfler. Davon habe letztlich auch die Gemeinde einen großen Vorteil, weil der Kontakt mit den Bürgern intensiver wird und man aus Betroffenen, Beteiligte machen kann: "Es entsteht viel mehr Selbstverantwortung."

Gemeindeverwaltung: Auch die Gemeindeverwaltung wird – wie im Fusionsprozess versprochen – effizienter und moderner. Momentan ist gerade der elektronische Akt in Vorbereitung. "Der Zusammenhalt am Gemeindeamt ist hervorragend. Nur so kann man solche Vorhaben ohne gröbere Schwierigkeiten umsetzen", sagt die Bürgermeisterin. Das ist deshalb auch bemerkenswert, weil in der Verwaltung kein Stein auf dem anderen blieb: "Jeder hat jetzt seine eigene Zuständigkeit und wir befinden uns gerade in der Übergangsphase. Die Aufgaben wurden klar verteilt." Für Elisabeth Höfler steht fest: "Ohne Fusion hätten wir nicht so ein Tempo vorlegen können. Ich bin überzeugt, dass wir den richtigen Schritt gegangen sind. Die Vorteile sind enorm." (fell)

