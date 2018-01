Fusion: Afiesler drängen auf eine rasche Entscheidung, abgestimmt wird nicht

Gemeinde informierte Bürger über Fusionspläne: Nur Waldhäuser sollen zu Helfenberg

Die Gemeindegrenzen im östlichen Teil des Bezirkes Rohrbach verschieben sich erneut. (Fellhofer) Bild: (Fellhofer)

AFIESL. Nach vier Infoabenden zum Thema Gemeindefusion für die gesamte Bevölkerung von Afiesl stehen die Eckpfeiler der angestrebten Lösung fest. Eine große Vierer-Variante (Afiesl, St. Stefan, Ahorn, Helfenberg) ist vom Tisch. Afiesl soll sich zum größten Teil mit St. Stefan vereinigen – lediglich die Waldhäuser sollen an die noch zu fusionierende Gemeinde Ahorn-Helfenberg abgegeben werden. Außerdem soll der Afiesler Gemeinderat die nötigen Beschlüsse treffen – eine Bürgerabstimmung soll es nicht mehr geben.

Gemeinde fühlt sich bestärkt

Nach den vier Infoabenden sieht sich das Fusions-Team der Gemeinde in seiner Arbeit bestärkt. „Wir haben große Bestätigung für unsere Arbeit erhalten“, freuen sich Vizebürgermeister Josef „Eddi“ Eisschiel und Gemeinderat Johann Feichtinger, die die Lenkungsgruppe leiten.

Etwa die Hälfte der Afiesler Wahlberechtigten kamen zu den vier Bürgerabenden. „Die Lenkungsgruppe ist zum Entschluss gekommen, dass es sinnvoll ist, die vier Kern-Ortschaften Oberafiesl, Unterafiesl, Neuschlag und Köckendorf zusammenzuhalten, denn mit und von diesen Bürgerinnen und Bürgern wird unser Vereinsleben und unser Miteinander befüllt und definiert. Die Ortschaft Waldhäuser findet ihre Interessen eher in Helfenberg und diesem Wunsch soll nachgekommen werden. So haben wir das Ganze auch an den Infoabenden transportiert“, erklärt der Vizebürgermeister sowie die Fraktionsobmänner Johann Feichtinger ÖVP, Johann Venzl SPÖ und Eugen Engleder FPÖ.

Die Jungen sind offen

Vor allem die mittlere und ältere Generation zwischen 40 und 70 Jahren besuchte die Abende. „Die unter 40-Jährigen fordern zwar auch auf jeden Fall Bewegung, sind aber offen für jede Richtung. Das haben viele persönliche Gespräche mit dieser Altersgruppe bestätigt. Generell kommen viele Bürger lieber persönlich auf uns zu, als in großer Runde, und bestärken uns in unserer Arbeit“, sagt Eisschiel.

Drängen auf Entscheidung

Einhelliger Grundtenor der Verantwortlichen nach den Bürgerabenden: „Die Bürger erwarten bald eine Entscheidung. Sie haben weitere Diskussionen satt.“ Dass es vereinzelt auch Gegner der angestrebten Lösung gibt, sei in so einem Prozess nicht anders zu erwarten gewesen: „Wir haben uns an den Infoabenden bewusst damit auseinandergesetzt und konnten auch vieles klären. Einige möchten, dass über die geplante Fusion und Gebietsabtretung abgestimmt wird. Davon werden wir aber absehen, denn das bringt nur unnötig Unruhe. Die endgültige Entscheidung darüber wird der Gemeinderat treffen“, erklären Josef Eisschiel und Bürgermeister Erhard Grünzweil. Der langjährige Afiesler Ortschef hat die Fusions-Agenda ganz bewusst an das Team rund um Eisschiel, Feichtinger sowie die Fraktionsführer von SPÖ und FPÖ abgegeben: „Das ist ein Thema der Jugend und ich habe vollstes Vertrauen, dass das Team für Afiesl die richtige Lösung findet.“

Wie geht es weiter

Nach einer eingehenden Analyse der Abende durch die Lenkungsgruppe wird es Anfang Februar ein Treffen aller Fraktionsmitglieder geben. Dann werden die nächsten Schritte beschlossen. Die Bürger werden über die Ergebnisse in einem Infoschreiben informiert. Bereits seit Jahresbeginn besteht eine Verwaltungsgemeinschaft zwischen Afiesl und St. Stefan. Diese wird von den Gemeindebürgern weitgehend positiv angenommen, zumal es zwischen den beiden Gemeinden bereits vorher viele Kooperationen gab. Seit nahezu 20 Jahren geschieht die Feuerwehr-Jugendausbildung gemeinsam, und auch der Seniorenbund ist seit mehr als zehn Jahren beisammen. Die Ortsbauernschaften wollen demnächst den Schritt in eine gemeinsame Zukunft wagen. Grund sei nicht die zu erwartende Fusion, sondern die Tatsache, dass es immer weniger Landwirte gibt.

Keine Vierer-Fusion

Die von manchen Seiten immer wieder als optimale Lösung vertretene Vier-Gemeinden-Fusion von Afiesl, Ahorn, Helfenberg und St.†Stefan ist bereits seit 28. September 2017 offiziell vom Tisch. Alle vier Bürgermeister haben damals bei einem Treffen beschlossen, dass diese Variante derzeit nicht angestrebt wird. Vereinbart wurden stattdessen zwei Zweier-Lösungen.

Lenkungsgruppe, Afiesl

Josef Eisschiel, Vizebürgermeister in Afiesl

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema