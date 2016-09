Für eine Engerwitzdorferin wird ein Lebenstraum Realität

ENGERWITZDORF/BIG ISLAND. Michaela Herlbauer sicherte sich einen Startplatz für die Ironman-Weltmeisterschaft.

Ehemann Daniel unterstützt die Triathletin bei den Vorbereitungen für ihren großen Auftritt. Bild: Heiko Mandl

Am 17. Oktober wird Michaela Herlbauer 30 Jahre alt. Neun Tage zuvor wird sich die Triathletin aus Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) selbst das größte Geschenk zu ihrem runden Geburtstag bereiten: Gegen 39 Konkurrentinnen schwimmt, radelt und läuft sie bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Kona auf der Inselgruppe Hawaii.

"Von all dem, was ich in meiner Karriere bisher erreicht habe, ist dies das Größte", sagt Herlbauer im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Ironman auf Hawaii, der seit 1982 unter der Bezeichnung "Ironman World Championship" ausgerichtet wird, gilt als härtester Triathlon der Welt. Den Athleten stehen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen bevor. Michaela Herlbauer ist eine von nur 40 Frauen, die einen Platz im Starterfeld der Profis ergattert haben. Und das denkbar knapp: Erst Ende August erfuhr die Engerwitzdorferin, die mittlerweile in Salzburg lebt, von ihrer fixen Teilnahme. "Die erste Qualifikationsphase habe ich als 41. um 25 Punkte verpasst. Die Frist ist aber verlängert worden, und ich bin noch reingerutscht." Unmittelbar danach galt Herlbauers ganzer Fokus der Vorbereitung. Doch auch die verlief nicht ganz reibungslos. Ein verletzter Mittelfuß machte der 29-Jährigen zu schaffen. Für ihren Traum biss die Triathletin aber die Zähne zusammen.

Mit ihrem Ehemann Daniel, ebenfalls in der Triathlon-Szene aktiv, trainiert sie derzeit auf Hawaii für den bevorstehenden Wettkampf. Zeitumstellung, Hitze, Wind und hohe Luftfeuchtigkeit haben die beiden nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile gut im Griff. "Die erste Woche war brutal. Wir waren schockiert, wie heiß es hier wirklich ist", sagt Herlbauer. Für das Rennen am 8. Oktober schraubt die Athletin ihreErwartungen zurück. Wenngleich sie betont, "ein echter Wettkampftyp" zu sein. "Wenn ich im Rennanzug stecke, gibt es nur Vollgas. Was soll’s? Es sind die stärksten Damen der Welt am Start, da kann ich nur überraschen und positive Erfahrungen mitnehmen."

