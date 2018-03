Für die Herbstmeister aus Pregarten zählt ab sofort nur noch der Meistertitel

MÜHLVIERTEL. In der Bezirksliga startet das Frühjahr mit dem Spitzenspiel Vorderweißenbach - Julbach

Pregarten setzt auch im Frühjahr auf die Torgefahr von Richard Kalod. Bild: Pirkes

"Unser Ziel ist der erste Platz, dieses Ziel werden wir weiterverfolgen", sagt Pregartens Trainer Wolfgang Gruber vor dem heutigen Landesliga-Auftaktspiel in Dietach (20 Uhr). Beim Tabellen-Neunten sollen drei Punkte her und somit die Serie an ungeschlagenen Spielen verlängert werden. Gruber: "Wir sind auf Sieg programmiert. Alles andere wäre eine Enttäuschung." Mit Bad Schallerbach (in St. Magdalena) und St. Martin (bei Admira Linz) starten morgen zwei Aufstiegskonkurrenten ebenfalls mit einem Auswärtsspiel in die Frühjahrssaison.

Am unteren Ende der Tabelle hat die Union Katsdorf im morgigen Heimspiel gegen St. Ulrich gleich eine richtungsweisende Partie vor sich. Danach warten mit Sierning und Lembach noch zwei weitere direkte Duelle im Kampf gegen den Abstieg. "Nach den ersten Spielen wird man sehen, in welche Richtung es gehen wird", sagt Katsdorfs Trainer Eric Rößl. "Im Endeffekt zählt für uns aber nur der Platz oberhalb der Abstiegszone."

Schlagerspiel zum Auftakt

In der Bezirksliga Nord geht die Union Vorderweißenbach mit fünf Punkten Vorsprung auf Julbach in die Rückrunde. Gleich zum Start treffen die beiden Titelfavoriten am Sonntag im Spitzenspiel aufeinander. Vorderweißenbach will dabei Revanche für die Niederlage im Hinspiel nehmen, beim 1:3 am 19. August ging die Müller-Elf auch das letzte Mal als Verlierer vom Platz.

Oberösterreich-Ligist Perg feierte am Wochenende gegen Grieskirchen den ersten Heimsieg der Saison und geht deshalb auch mit viel Selbstvertrauen in das morgige Lokalduell in St. Valentin.

In der 1. Klasse Nord trifft der Tabellenzweite Oepping am Sonntag im Spitzenspiel auf den Fünften Sarleinsbach, zudem fordert Walding im Derby Gramastetten. Schon am Samstag versuchen in der 1. Klasse Nordost Königswiesen und Pabneukirchen und Ried in der Riedmark und Mauthausen mit Siegen in den direkten Duellen an Herbstmeister St. Valentin dranzubleiben.

