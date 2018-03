Für Freistadts Jungmusiker regnete es Auszeichnungen

UNTERWEISSENBACH. Leistungsabzeichen für 127 Nachwuchs-Musiker aus dem Bezirk Freistadt wurden beim „Youth Attack“ des Blasmusikverbands Freistadt überreicht.

Bezirkskapellmeister Direktor Andreas Cerenko, Klarinettistin Klara Etzelstorfer (Musikkapelle St. Oswald), Bezirks-Jugendreferentin Ulrike Maurer-Pühringer, Bezirksobmann Ing. Franz Jungwirth und Bezirks-Jugendreferentin-Stv. Petra Schmidinger. Bild: Johannes Mayr / OÖBV Freistadt

Geballtes musikalisches Talent stand am Sonntag bei der „Youth Attack“ – der bezirksweiten Verleihung von verdienten Leistungsabzeichen durch den Blasmusikverband - auf der Bühne in Unterweißenbach. Insgesamt 155 Jungmusikerinnen und Jungmusiker legten im vergangenen Jahr eine Übertrittsprüfung in den Landesmusikschulen des Bezirkes erfolgreich ab. 127 von Ihnen konnten für ihre tollen Leistungen beim „Youth Attack“ auf die Bühne geholt und geehrt werden.

Das Bezirks-Jugendreferenten-Team mit Ulrike Maurer-Pühringer und Petra Schmidinger überreichte gemeinsam mit Bezirksobmann Franz Jungwirth und Bezirkskapellmeister Andreas Cerenko

43 Junior-Leistungsabzeichen

64 Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze

19 Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber

1 Musiker-Leistungsabzeichen in Bronze

Vorgelesen wurden auch die Namen jener zehn Jungmusikerinnen und Jungmusiker aus dem Bezirk Freistadt, die im vergangenen Jahr das Leistungsabzeichen in Gold erfolgreich absolviert hatten. Die feierliche Überreichung dieser Leistungsabzeichen hatte bereits im November in Hörsching durch Landeshauptmann Thomas Stelzer und dem Präsidenten des Oberösterreichischen Blasmusikverbandes Josef Lemmerer stattgefunden.

„Die große Anzahl an Leistungsabzeichen unterstreicht die wertvolle Jugendarbeit in den Musikvereinen sowie die gute Zusammenarbeit der Kapellen und des Blasmusikverbandes mit den Landesmusikschulen im Bezirk“, weiß Bezirksobmann Franz Jungwirth. Das Jugendorchester „Soundhaufm“ mit 30 Jungmusikern der Musikkapelle Unterweißenbach und des Musikvereines Liebenau unter der Leitung von Michael Böhm und Petra Schmidinger gestaltete den Auszeichnungs-Reigen mit einem schwungvollen Programm. Hochkarätig waren auch die musikalischen Beiträge des kürzlich gegründeten Querflöten-Ensembles „Quadrifoglio“: Monika Stöcklegger (MV Sandl), Sabine Brandstötter (MMK Kefermarkt) sowie Alina Altkind und Bettina Döberl (MV Grünbach) hatten sich erst vor einer Woche beim bezirksweiten Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ eine Entsendung zum Landesbewerb nach Mattighofen erspielt.

