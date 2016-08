Fünf "heiße Eisen" beim Bundesbewerb

MÜHLVIERTEL. Acht Teams aus Oberösterreich fahren zum Bundesbewerb der Feuerwehrjugend, fünf davon aus dem Mühlviertel.

Mit zwei großen Anhängern traten gestern die Burschen und Mädchen der FF Bad Mühllacken die Reise zum Bundesbewerb in Feldkirch an. Sie treten als amtierende Landessieger an. Bild: Photographer: Max Kastner

Wenn morgen in Feldkirch die besten Jugendteams der österreichischen Feuerwehren um die Bundessiege kämpfen, haben die Burschen und Mädchen aus dem Mühlviertel ein ernstes Wort mitzureden. Gleich fünf heiße Eisen haben die Mühlviertler Wehren im Feuer. Gestern reisten die Gruppen aus Bad Mühllacken, Niederwaldkirchen, St. Martin, Tragwein und Winden-Windegg nach Vorarlberg. Sie alle sind hervorragend vorbereitet und brennen darauf, morgen ihre beste Leistung abzurufen. Dann entscheidet letztlich auch die Tagesverfassung und ein wenig Glück über den Sieg. "Die Gruppe ist gut drauf. Wir haben zuletzt zwei Mal am Tag trainiert. Wir werden unser Bestes geben – zum Dabeisein alleine fahren wir nicht hin, wir wollen schon was erreichen", sagt Max Kastner, der schon drei Mal als Betreuer beim Bundesbewerb war. Mit zwei Bussen samt Anhänger ging es gestern nach Feldkirch.

Per Zug reiste die Gruppe Winden-Windegg aus der Gemeinde Schwertberg in den Westen Österreichs: "Es ist niemand verletzt, und alle sind gut drauf. Ein Podestplatz sollte schon drinnen sein", gibt sich Winden-Windeggs Jugendbetreuer Martin Rippatha zuversichtlich. Der Erfolgsdruck ist insofern groß, als die Gruppe als dreifacher Titelverteidiger zum Bundesbewerb reist.



Per Zug reiste die Gruppe der Feuerwehr Winden-Windegg.

Um die große Konkurrenz aus dem eigenen Viertel weiß auch Tragweins Jugendbetreuer Franz Himmelbauer: "Das wird eine enge Sache. Wir haben aber die Ferien zum Training gut genutzt", will auch er ein Wörtchen im Titelkampf mitreden.



Gestern Mittag kamen die Tragweiner in Feldkirch an.

Gleich zwei Gruppen sind aus dem Bezirk Rohrbach am Start: Die FF Niederwaldkirchen reiste gestern ebenfalls per Bus nach Feldkirch. "Wir setzen uns selbst keine Ziele, sondern wollen nur unsere beste Leistung abrufen. Wir wissen aber, dass wir gut drauf sind", sagt Betreuer Josef Reinthaler.

Die FF Niederwaldkirchen gestern vor der Abfahrt

Das gilt auch für St. Martin: "Wir haben viel trainiert und haben uns stetig verbessert. Aber wir spekulieren nicht und geben unser Bestes", lässt sich auch Herbert Lanzerstorfer von der FF St. Martin nicht in die Karten schauen. (fell)

Aufbruch zum Bundesbewerb in St. Martin im Mühlkreis

