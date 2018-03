Fünf fix montierte Radargeräte sollen die Verkehrssicherheit in Freistadt erhöhen

Thema Installation Radargeräte: Also was da in letzter Zeit (1-2? Jahren) in Linz "aufgeführt" wurde, grenzt an Aversion? (gegen sich selbst):



In der Gruberstraße im untern Teil (nördlichen Teil), also bei der Donaulände, wurde genau auf Eingangshöhe zur Zentrale Landespolizeidirektion, dort seitig, ein Radargerät aufgestellt. Ein neues auch auf der Unionstraße und zwar am OBB-Verschiebebahnhof, auch wo die Ausbildungsstätte ist und es eine Einfahrt zu den "Roten Falken" gibt. Nähe Shell-Hochhaus oder wie das genannt wird?



Gab ohnehin schon genügend, aber gerade dort.



Im Übrigen: Sind jetzt auch schon geschlossen alle Öffis ver"kamerat"? Wisst ihr das? Danke