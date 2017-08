Fünf Wildschweine am Stück erlegt

NEBELBERG. Jäger umstellten Maisfeld und brachten Wildschwein-Rudel zur Strecke

Außergewöhnliches Waidmanns Heil in Nebelberg. Bild: Heinrich Pfoser

Ein seltenes Jagdglück hatte die Jägerschaft dieser Tage in Nebelberg zu verzeichnen. Ihnen gelang der Abschuss von fünf Wildschweinen am Stück im hiesigen Jagdrevier. Die sogenannten „Überläufer“ – zwei Keiler und drei Bachen – zogen im Rudel durch das Gemeindegebiet von Nebelberg. Nicht weniger als 33 Jäger umstellten das große Maisfeld, in dem sich das Rudel aufhielt. Jagdleiter Fritz Märzinger: „So etwas ist ziemlich einzigartig in der Geschichte der Jagd von Nebelberg. Der letzte Wildschweinabschuss war 2010 in Nebelberg – also ein seltenes Ereignis.“

