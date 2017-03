Fünf Klubs in Abstiegsgefahr

MÜHLVIERTEL. Bezirksliga Nord: Hellmonsödt will Revanche in St. Oswald.

Saisonauftakt: Bei Katsdorf (rechts Baumgartner) gegen Julbach wird morgen um jeden Ball gekämpft. Bild: pirkes

Nach dem die OÖ-Ligisten am letzten Wochenende den Anfang gemacht haben, rollt nun auch in den anderen Ligen wieder der Ball. Spannung ist dabei vor allem in der Landesliga Ost garantiert. Ganze fünf Mühlviertler Mannschaften sind dort noch in Abstiegsgefahr. Zum Auftakt treffen mit der Union Katsdorf und Julbach morgen gleich zwei Teams im direkten Duell aufeinander. Katsdorfs Trainer Eric Rößl: "Wir möchten uns so schnell wie möglich von den hinteren Plätzen entfernen und eine ruhige Halbsaison spielen, dafür wollen wir zum Start drei Punkte einfahren, was aber alles andere als leicht wird." Ebenfalls das Feld von hinten aufrollen müssen der Vorletzte SV Gallneukirchen und das Schlusslicht ASKÖ Schwertberg. Gallneukirchens Kicker dürfen dabei gegen den Konkurrenten Doppl-Hart nicht verlieren, um den Anschluss zu wahren. Mit einem neuen Trainer wollen die Schwertberger gegen Rohrbach bestehen. Der neue Mann auf der Trainerbank heißt Georg Pröll und löste Thomas Maier ab. Auch noch nicht gerettet ist der SV Freistadt. Das Punktepolster auf die Abstiegszone beträgt nur fünf Zähler. Mit einem Sieg noch ganz vorne mitmischen könnte hingegen Naarn. Bei drei Punkten im Spitzenspiel gegen Dietach wäre die Panholzer-Elf bis auf einen Punkt am Tabellendritten dran.

In der Bezirksliga Nord fordert am Sonntag der Tabellenvierte St. Oswald/Freistadt im Spitzenspiel Hellmonsödt heraus. Der Vize-Herbstmeister hat dabei noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel im Herbst ging zu Hause mit 1:3 verloren. Ein Top-Duell gibt es zum Auftakt auch in der 1. Klasse Nord. Spitzenreiter Eidenberg kann mit einem Sieg gegen den Überraschungszweiten Arnreit die Tabellenführung ausbauen. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Eidenberg kam der Aufsteiger mit 1:5 unter die Räder.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema