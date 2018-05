Freunde des Tierparks feiern Frühjahrsfest

ALTENFELDEN. Im Tierpark Altenfelden findet am Sonntag, 27. Mai, ab 10 Uhr das Frühjahrsfest vom "Verein Freunde Tierpark Altenfelden" mit vielen Attraktionen und ab 14 Uhr mit einem Live-Konzert von "Jack the Busch" statt.

Geparden werden gefüttert. Bild: (Bichler)

Von 10.30 bis 16 Uhr gehört an diesem Tag der Tierpark ganz dem Verein "Freunde Tierpark Altenfelden". Das Familien-Frühlingsfest steht ganz im Zeichen des guten Zwecks. "Wir veranstalten das Frühjahrsfest, um für verschiedene Projekte des Tierparks Geld zu sammeln. Aktuell sammeln wir für den neuen Eulen-Lehrpfad" sagt Vereinsobmann Andreas Brugger. Damit auch Spendengelder fließen, werden die Gäste am Sonntag mit Hirschbratwürstl und Pulled Hirsch Burger und Kaffee mit Kuchen verwöhnt. Dazu gibt es ab 14 Uhr ein Live-Konzert mit "Jack the Busch" und der Band "Nieroster". Zusätzlich gibt es von der Brauerei Hofstetten auch eine Bierbar mit köstlichem Granitbier. Außer der Gepardenfütterung um 15 Uhr gibt es, neben dem Mega-Spielplatz, auch eine große Hüpfburg. Natürlich fährt an diesem Tag wieder der Gratis-Bummelzug.

