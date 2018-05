Freizeitpark rund um den Golfplatz nimmt Gestalt an

ULRICHSBERG. Rund um den Golfplatz in Ulrichsberg entsteht gerade ein Freizeitpark für die ganze Familie.

Golfen kann man im Böhmerwald auch mir Fußbällen und Frisbees. Bild: (privat)

"Golf alleine ist heutzutage zu wenig. Wir brauchen ein Programm für die ganze Familie", sagen Stefan Waltl und Christian Keuschnig, die im Golfpark Böhmerwald keinerlei Berührungsängste mit Nicht-Golfern haben – alleine das ist schon ein Novum in der Golf-Szene. Ganz im Gegenteil: Der Freizeitpark, der Schritt für Schritt umgesetzt wird und ebenso stufenweise in Betrieb geht, will die Generationen in Bewegung bringen. Gleich neben dem Golfrestaurant wird dieser Tage ein Abenteuer-Minigolfplatz mit Kräuter-Schwerpunkt realisiert. "Unabhängig vom Golfsport möchten wir Gästen und Einheimischen ein kostengünstiges Freizeitangebot bieten", bringt es der Obmann des Ulrichsberger Golfparks auf den Punkt. In den vergangenen Monaten entstand und entsteht weiter rund um das Clubhaus auf einer Fläche von 75 Hektar ein 3D-Bogenparcours, eine professionelle Boccia-Bahn, ein Kidspark mit riesiger Hüpfburg, Slacklines, Fußballgolf und Discgolf, ein Hugo-Bike-Verleih bis hin zum Campingareal.

Minigolf auf Kunstrasen

Beim Klubhaus selbst wurde viel Mühe in die neue Minigolfanlage gesteckt. Dabei spielt man im Böhmerwald nicht auf Beton, sondern auf Kunstrasen. Ganz nebenbei geht es auch noch um das Thema Kräuter. Die 18 Bahnen sind verschiedensten Kräutern gewidmet, Lehrtafeln klären über deren Vorkommen, Wirkung und Verwendung auf. Bepflanzt wird die Adventure-Kräutergolfanlage in Zusammenarbeit mit der Klaffegger Kräuterpädagogin Christine Stummer (Verein Wildkräuterleben). Die neue Anlage geht bis Ende Juni in Betrieb. Schon am 24. Juni sind alle Interessierten zum Tag der offenen Tür eingeladen.

