Freiwilligkeit nimmt leicht ab, kreative Lösungen gefragt

Die Rekrutierung neuer Freiwilliger wird auch beim Roten Kreuz immer wichtiger. (Weihbold) Bild:

„Wir leben fast noch auf einer Insel der Seligen“, sagt Rot-Kreuz-Bezirksgeschäftsführer Johannes Raab. Dennoch auch in Rohrbach ist ein leichter Rückgang der Freiwilligen nicht zu leugnen. Das große Problem dabei: „Wir brauchen heute immer mehr Freiwillige, um die Stunden abzudecken. Die 1000-Stunden-Freiwilligen gibt es nicht mehr“, präzisiert Dieter Fuchs, der als Dienstführender in Ulrichsberg aus dem Nähkästchen plaudern kann. Man habe aber auch in der Struktur noch Potenzial: „Wenn wir dort und da ein Auto nicht mehr besetzen können, haben wir noch die Möglichkeit, zu kooperieren“, sagt Bezirksstellenleiterin und Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner. Heißt, dass zum Beispiel in der Nacht gewisse Autos nicht mehr besetzt werden können. Dienststellenübergreifende Kooperationen sind dann gefragt.

Freiwillige gewinnen

Auch wenn es diesen Plan B gibt, trachte man im Bezirk danach, dass man immer genügend Freiwillige hat, um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Hier helfe vor allem der Sommerkurs. „Wir sind eine sehr junge Organisation und müssen uns ständig erneuern“, sagten Raab und Mitterlehner. Im Rettungsdienst sind 700 freiwillige Mitarbeiter beschäftigt. Diese Zahl blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil. Diese leisteten 164.509 Stunden. Im Vergleich dazu wurden im Vorjahr 167.840 und 2015 179.680 Stunden freiwillig im Rettungsdienst geleistet. Dazu kommen 75.922 berufliche Stunden und 58.606 Zivildiener-Stunden alleine im Rettungsdienst, dem „Hauptgeschäft“ des Rohrbacher Roten Kreuzes. Insgesamt nähert man sich der 30.000-Ausfahrten-Grenze. „Heuer werden wir diese wahrscheinlich knacken“, sagt Raab. Was immer mehr wird, sind die dabei zurückgelegten Kilometer: „Wir fahren, dass die Reifen glühen. Im Vorjahr waren wir 1.124.674 Kilometer unterwegs“, sagt Raab. Diese beeindruckenden Zahlen beziehen sich rein auf den Rettungsdienst.

Vielfältige Aufgabenbereiche

Dazu kommen noch das Notarzt-Fahrzeug, der Hausärztliche Notdienst, SVE und KI-Einsätze, die Mobilen Dienste, die vom Sozialhilfeverband bezahlt werden und einiges mehr. So auch der Sozialmarkt, der im abgelaufenen Jahr in das ehemalige Contra-Gebäude in Aigen-Schlägl übersiedelt ist. Dorthin wird in den nächsten Wochen auch das Lager für den Katastrophen-Hilfsdienst übersiedelt: „Wir haben nun den ganzen Contramarkt angemietet, bis wir wieder freie Mittel haben, um in Rohrbach ein neues Lager zu errichten“, erklärt Raab.

41.000 Dispositionen

Ein fixer Bestandteil ist auch noch die Einsatzzentrale des Roten Kreuzes im Bezirk Rohrbach. Diese Leitstelle arbeitet jährlich um die 41.000 Dispositionen ab. Dort wird der Rettungsdienst (144), die Sonderrettungsmittel (NEF, NAH ...), der Ärztenotdienst (141), die Hauskrankenpflege und der HÄND koordiniert. Dennoch hat die Leitstelle ein Ablaufdatum. Mit Herbst 2019 soll die Koordination über die moderne Leitstelle Mühlviertel in Linz laufen. (fell)

Johannes Raab, Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes in Rohrbach

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema