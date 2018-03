Freistädter Internet-Kampagne gegen Atommüll-Lager

FREISTADT. Das Anti Atom Komitee (AAK) mit Sitz in Freistadt ruft zu Unterschriften gegen die Lagerung von Atommüll an der Österreich-Tschechischen Grenze auf.

Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee. Bild: Polzer

Seit 50 Jahren wird weltweit vergeblich nach einem Atommüllendlager gesucht. Derzeit gibt es konkrete Pläne in Tschechien, unmittelbar an Österreichs Grenze atomaren Müll für mindestens 800.000 Jahre unterirdisch zu lagern. Das Anti Atom Komitee (AAK) mit Sitz in Freistadt hinterfragt nicht nur die technische Machbarkeit (die Mühlviertler Nachrichten berichteten), sondern stellt auch die Frage, wer das Recht hat, derart irreversible Erblasten vor der Mühlviertler Haustür zu schaffen, und fordert in einer Online-Petition via Internet die Bundesregierung auf, dies zu verhindern.

Politische Bestrebungen in Tschechien, das Mitspracherecht der betroffenen Gemeinden völlig zu unterbinden, stellten im heutigen Europa auch demokratiepolitisch eine höchst bedenkliche Vorgangsweise dar, moniert Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee. „Wir fordern auch Antworten auf Fragen ein, wie weit ein einzelnes Land das Recht hat, derartige Bedrohungen zu schaffen, die irreversibel sind und Jahrhunderttausende über die Verantwortlichkeit dieses Landes und dieser Politiker hinausgehen“, so Manfred Doppler vom AAK: „Wer weiß, wie Europa in 1000 Jahren aussehen wird, wer trägt dann die Verantwortung für diese Erblast? Wir fordern die Bundesregierung auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, diese Bedrohung zu verhindern, und diese Fragen in Tschechien zu stellen“, betont Doppler. Unterstützen kann man das Anliegen des AAK mit einer Unterschrift bei der Petition auf www.anti.atom.at.

