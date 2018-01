Freistädter Gemeinden setzen auf eine engere Kooperation ihrer Standesämter

FREISTADT. Auch gemeinsames Fuß- und Radwegenetz bindet Freistadt enger an Umlandgemeinden.

Ein Standesamtsverband soll die Kompetenzen in Freistadt bündeln. Bild: Weihbold

Staatsbürgerschaft, Geburten, Sterbefälle und natürlich Eheschließungen sowie Verpartnerungen: Das sind die Aufgaben, die in Freistadt künftig gemeindeübergreifend erledigt werden sollen. Mit der Gründung eines Standesamts-Verbands sollen die Kompetenzen dafür im dritten Stock des Freistädter Rathauses gebündelt werden.

"Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden der Region hat viele Vorteile: Ressourcen können effizient eingesetzt, Kompetenzen und Wissen gebündelt werden. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit 1. Jänner 2019 starten können. Daher werden wir im Sommer auch eine größere Baustelle im Rathaus haben", sagt Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer über das Projekt, das bis Jahresende an den Start gebracht werden soll. Als Region eng zusammenzuarbeiten, werde in vielen Bereichen immer wichtiger. "Wir werden in naher Zukunft auch unsere Badeanlage sanieren müssen, was finanziell nur als Region zu stemmen ist", so Freistadts Stadtchefin. Deshalb arbeite man auch an einem Fuß- und Radwegenetz, das Freistadt mit den umliegenden Gemeinden verbindet.

Ein Thema, das Freistadts Politik im Jahr 2018 angesichts steigender Einwohnerzahlen ebenfalls beschäftigen wird, ist die Kinderbetreuung. Vom Land kam bereits grünes Licht für die Erweiterung des Pfarrcaritas-Kindergartens Sonnenhaus. Erste Planungen für die Umsetzung dieses Vorhabens sind angelaufen.

Bereits in der Zielgeraden steht hingegen die Generalsanierung der Neuen UNESCO Musikmittelschule Freistadt, deren Eröffnung für Herbst vorgesehen ist. Das Gebäude wird technisch auf dem neuesten Stand sein: von ultraschneller Glasfaseranbindung bis zu interaktiven Tafeln. Die Unterrichtsräume werden so gestaltet, dass ein modernes pädagogisches Konzept einziehen kann.

Auf dem Weg zur Vorzeigestadt in Sachen Umweltschutz hat Freistadt zuletzt mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik von sich reden gemacht. Als nächster Schritt ist die Fortsetzung des LED-Lichtkonzepts vom Hauptplatz in die Altstadtgassen ein Thema. Prominentestes Aushängeschild dieser Bemühungen soll ein "Green City"-Hotel im Norden der Stadt werden. Für Bürgermeisterin Paruta-Teufer ist dies eines "unserer wichtigsten Projekte in diesem Jahr". Mit den Kreisel-Brüdern als Investoren könne man sich hierfür keine besseren Projektpartner wünschen.

Zudem ist 2018 für Freistadt auch jenes Jahr, in dem das neu aufgestellte Stadtmarketing erste Spuren in der Stadt hinterlassen soll: Das Programm hierzu reicht von Leerstandsmanagement bis zu großen touristischen Projekten. So werden beispielsweise eine Schatzkarte für Freistadt entwickelt und neue Themenführungen rund um die geheimnisvollen Stadtkeller angeboten.

