Freistadts Bezirkshauptmann wechselt in Landes-Direktion

FREISTADT. Alois Hochedlinger leitet ab Oktober die Direktion Inneres und Kommunales. Leitung der BH Freistadt wird neu ausgeschrieben.

Freistadts Bezirkshauptmann Alois Hochedlinger wir neuer Leiter der Direktion Inneres und Kommunales (IKD) Bild: Land OÖ / Stinglmayr

Seit sieben Jahren ist Alois Hochedlinger Bezirkshauptmann in Freistadt. Im Oktober wird der 58-jährige Jurist in das Amt der Landesregierung nach Linz wechseln, um dort von Michael Gugler die Leitung der Direktion Inneres und Kommunales (IKD) zu übernehmen. „Die Nominierung zum Leiter der Direktion Inneres und Kommunales ist natürlich eine große Anerkennung. Ich werde mit viel Respekt an diese Aufgabe heran treten“, sagte Hochedlinger am Mittwoch im Gespräch mit den Mühlviertler Nachrichten.

Die Bewerbung für den Top-Job in der Landesverwaltung sei eigentlich nicht Teil seiner Lebensplanung gewesen, räumt der Freistädter ein. Erst nachdem er gefragt wurde, ob er sich denn bewerben wolle, habe er sich mit dem Thema beschäftigt. „Je länger ich dann darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir, dass das eine Herausforderung wäre, die ich gerne annehmen möchte.“ Die Direktion Inneres und Kommunales ist durch ihre Zuständigkeit für Gemeindefinanzen, Baurecht und Katastrophenschutz eine der meist beachteten Abteilungen der Landesverwaltung.

Diese besondere Rolle ist Hochedlinger bewusst: „Würde ich den Rest meiner Berufslaufbahn in Freistadt verbringen, hätte ich es sicher ruhiger.“ Hier habe er mit den 27 Bürgermeistern der Freistädter Gemeinden ein ausgesprochen gutes Verhältnis aufbauen können. Andererseits habe er gerade in den Bereichen Katastrophenschutz und Gemeindeaufsicht einige berufliche Erfahrung gesammelt, die er in seinem neuen Job ab Oktober einbringen kann.

Die Tatsache, dass gegen die BH Freistadt von der Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Unregelmäßigkeiten bei der Bundespräsidenten-Stichwahl ermittelt wird, sieht Hochedlinger nicht als Hemmschuh für seine Berufung zum IKD-Direktor: „Das Thema habe ich so oder so im Rücken. Wir werden sehen, wie das ausgeht.“ Seit den Anhörungen im Herbst 2016 habe er jedenfalls nichts mehr von den Ermittlern gehört.

Nachfolge zeitgerecht klären

Mit Hochedlingers Wechsel nach Linz wird für Freistadt ein neuer Bezirkshauptmann – oder eine Bezirkshauptfrau – gesucht. Die frei werdende Stelle wird „möglichst zeitnah“ ausgeschrieben, um eine reibungslose Amtsübergabe zu ermöglichen, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer.

