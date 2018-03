Freistadt räumt auf

FREISTADT. Helfer aller Altersgruppen machen sich am 23. März daran, das Stadtbild von liegen gebliebenen Abfällen zu säubern

Viele Kinder und Jugendliche wollen heuer bei der großen Müllsammelaktion anpacken. Bild: Stadtgemeinde Freistadt

Großer Frühlingsputz ist am Freitag nächster Woche in Freistadt angesagt: „Am 23. März machen wir unsere Stadt sauber! Ich würde mich sehr freuen, wenn auch heuer wieder viele kleine und große Helfer mich und das Bauhof-Team beim Frühjahrsputz unterstützen“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer. Im vergangenen Jahr war die Sammelaktion ein voller Erfolg: Zahlreiche Helfer hatten sich damals in den Dienst der guten Sache gestellt. Paruta-Teufer: „Es war eine Freude zu sehen, dass die Sauberkeit unserer Stadt so vielen Menschen am Herzen liegt. Besonders gefreut hat mich, dass so viele Kinder und Jugendliche eifrig mitgemacht haben.“

Die große Müllsammelaktion im Stadtgebiet von Freistadt findet heuer am Freitag, den 23. März, statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Rathaus. Von dort wird die Müllsammelaktion koordiniert. Müllsäcke und Handschuhe werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Bildtext: Eifrige Müllsammler! Vergangenes Jahr haben viele Fotos: Stadtgemeinde Freistadt

