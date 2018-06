Freistadt erschließt zusätzliches Trinkwasser für 2000 Menschen

FREISTADT. Neuer Tiefbrunnen in der Zelletau sowie ein Hochbehälter sollen Trinkwasserversorgung der Stadt langfristig sichern.

Lokalaugenschein des Freistädter Stadtrates beim Tiefbrunnen in der Zelletau: Stadträtin Sonja Seifried, Vbgm. Christian Hennerbichler, Stadtrat Klaus Haunschmied, Bgm. Elisabeth Paruta-Teufer, Planer Klaus Thürriedl, Stadträtin Patricia Winkler, Vbgm. Christian Gratzl und Stadtrat Clemens Poißl. Bild:

Der steigenden Einwohnerzahl, derzeit knapp unter 8000 Personen, begegnet Freistadt Stadtpolitik mit Investitionen in die Wasserversorgung. „Derzeit sind wir mit Trinkwasser in ausreichender Menge und hervorragender Qualität gesegnet“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP). Damit dies auch für kommende Generationen gilt, wird ein neuer, 210 Meter tiefer Brunnen in der Zelletau errichtet. Dieser Brunnen wird laut Probebohrungen drei Liter Wasser pro Sekunde liefern – eine Menge, die für 2000 Menschen ausreichen soll. „Die Planungen wollen wir noch in diesem Jahr abschließen, 2019 soll das Vorhaben realisiert werden“, sagt der zuständige Stadtrat Clemens Poißl.

Der Tiefbrunnen wird den bisher genutzten Grundwasserbrunnen in der Galgenau, aus Freistadt drei Viertel seines Wasserbedarfs abdeckt, schonen. „Zusätzlich reduziert sich der Stromverbrauch, da wir weniger Pumpleistung benötigen“, so Poißl weiter. Insgesamt werden jährlich rund 500.000 m³ Wasser im gesamten Stadtgebiet verbraucht.

Zusätzlich zum neuen Tiefbrunnen soll ein weiterer Hochbehälter, der 1.000 m³ Wasser speichern kann, im Westen der Stadt errichtet werden. Ebenso hat der Gemeinderat die Planungen für die Neuerrichtung einer Entsäuerungsanlage im Norden der Stadt beschlossen.

Tag des Trinkwassers

Am 15. Juni ist Trinkwassertag am Freistädter Genussmarkt (14 – 18 Uhr, Hauptplatz). Die Gemeinde informiert dabei über die städtische Wasserversorgung und im Wasserwerk Galgenau wird eine Führung angeboten. Um 15 Uhr startet der Flaps-Bummelzug vom Hauptplatz und bringt Interessierte zum Wasserwerk.

