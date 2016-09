Freistadt bekommt einen Hotel-Vierkanter

FREISTADT. Ein Amedia Hotel soll als moderner VIerkanthof im Norden der Stadt entstehen. Baubeginn ist im Frühling 2017.

Elisabeth Paruta Teufer und Udo Chistée mit dem Modell des Hotels. Bild: Gemeinde

Die Firmengruppe AHC International Consulting AG plant im Norden Freistadts ein Hotel mit 100 Zimmern und Suiten. Der Vorentwurf des Architektenteams wurde bei einem Treffen aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen vorgestellt. Und man ist sich einig: Das Hotel fügt sich perfekt in die Mühlviertler Landschaft ein und wird zu 100 Prozent von der Freistädter Politik unterstützt.

"Das ist ein wichtiger Tag für unsere Stadt. Seit langem gibt es Bemühungen, Hotelinvestoren für Freistadt zu gewinnen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Udo M. Chistée nun einen erfahrenen Profi im Boot haben. Die Pläne für das Hotel sind großartig. Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt den Tourismus deutlich ankurbeln wird. Und nicht nur das: Die gesamte Wirtschaft in Freistadt wird davon profitieren", sagt die amtsführende Vizebürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP).

"Der Zeitpunkt für dieses Projekt hätte nicht besser sein können. Wir sind gerade dabei, unser Stadtmarketing auf neue Beine zu stellen. Ein wichtiger Teil davon ist natürlich ein entsprechendes Nächtigungsangebot", sagt Paruta-Teufer weiter. Das "Amedia Landhotel Freistadt" soll im Norden der Stadt zwischen Russenfriedhof und S10-Knoten Freistadt Nord am Südhang erbaut werden. Geplant ist der Baustart schon für das Frühjahr 2017. Bereits ein Jahr später soll das neue Vier-Sterne-Hotel eröffnet werden.

Vierstöckiger Vierkanter

Ein vierstöckiger Vierkanthof wird die rund 100 Zimmer beherbergen. Das Design soll eine Kombination aus Bodenständigem und Modernem sein, das sich in die Mühlviertler Landschaft einfügt. Das Erdgeschoß und der Unterbau werden mit einer traditionellen Steinbloßfassade gestaltet, wie man sie von original erhaltenen Mühlviertler Bauernhöfen kennt. Die darüberliegenden Stockwerke bilden das moderne Gegenstück dazu.

Der Vierkanthof öffnet sich Richtung Süden und gibt einen Ausblick auf die historische Altstadt und die Landschaft frei. Im Erdgeschoß befinden sich die Lobby, die Gastronomie und der Seminarbereich, der an die 500 m² groß sein wird. Im Untergeschoß wird ein 300 m² großer Wellnessbereich errichtet. Ein Schwimmteich ist Teil einer geplanten Wasserlandschaft, die das gesamte Hotel umschließt und bis in den Hotelgarten im Westen reicht.

Das neue Hotel in Freistadt ist ein Projekt der Firmengruppe AHC International Consulting AG, deren Vorstandsvorsitzender Udo M. Chistée ist. Die AHC beschäftigt sich seit 1983 mit der Entwicklung, Errichtung und dem Betrieb von Hotels, seit 2008 unter dem namen Amedia Hotels. Zurzeit gibt es 20 Amedia Hotels in Österreich, Deutschland, Tschechien und Holland. Die nächste Hoteleröffnung steht am 1. November in Dresden ins Haus. Auch in Linz ist ein Hotel geplant, die Bauarbeiten sollen ebenso wie in Freistadt im Frühjahr 2017 beginnen.

1 Kommentar (4036) · 28.09.2016 10:48 Uhr von alleswisser· 28.09.2016 10:48 Uhr Es ist ja schön, wenn sich dieser Hotelneubau "perfekt in die Mühlviertler Landschaft einfügt". Das Modellbild lässt nämlich anderes vermuten.



Was mir im Artikel fehlt: Wer genau ist die Zielgruppe? Wie verträgt sich das mit dem gewachsenen Hotelangebot in der Stadt? Antwort schreiben

