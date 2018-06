Freibad „Aquarella“ legte Traumstart in die Saison hin

ST. GEORGEN/GUSEN. Ein Kindertag von Marktgemeinde und Sparkasse lockt am 16. Juni mit einem umfangreichen Programm für die Jüngsten.

Knapp 5000 Besucher genossen heuer bereits eine Abkühlung im Erlebnisbad „Aquarella“ in St. Georgen/Gusen. Bild: Marktgemeindeamt St. Georgen/Gusen

Der Frühstart des diesjährigen Sommers hat sich in den Besucherzahlen der heimischen Freibäder schon kräftig bemerkbar gemacht. So haben die hohen Temperaturen im Mai 4700 Besucher in das Erlebnisbad „Aquarella“ in St. Georgen gelockt. „Der Saisonkartenverkauf boomt und auch unser Aktivitätenprogramm vor Ort hat für jeden etwas dabei“, weiß Christine Ruhsam vom Marktgemeindeamt St. Georgen. Als nächster Höhepunkt im Jahreskalender steht am Samstag, 16. Juni der „Sparkassen Kids-Day“ auf dem Programm mit Kinder-Animation, cooler Musik und lustigen Spielen. (Ersatztermin: 23. Juni). Die Verpflegung vor Ort übernimmt Bistrobetreiber „AquaRiva“, der mit frischen Smoothies, Cocktails, Salaten und Pizzen unsere großen und kleinen Gäste versorgen wird.

