Forderung nach Kreisverkehr in Oepping erneuert

OEPPING. Die ersten Forderungen nach einem Kreisverkehr an der Grillkreuzung stammen aus dem Jahr 1989.

Die Grillkreuzung in Oepping ist ein Unfallhäufungspunkt, den es zu entschärfen gilt. Bild: Thomas Fellhofer

Die Grillkreuzung zählt zu den unfallträchtigsten Stellen im Bezirk Rohrbach. Nach einer Unfallserie lebt nun die uralte Forderung nach einem Kreisverkehr wieder auf. Zuletzt wurde ein "Mopedauto" zwischen einem Lkw und einem Pkw eingeklemmt. Zwar kam der Lenker mit leichten Verletzungen davon, der Unfall zeigt aber, wie gefährlich die Kreuzung tatsächlich ist. Schon heute trifft sich Oeppings Bürgermeister Thomas Bogner (VP) mit Landesrat Günther Steinkellner (FP), um unter anderem über den Kreisverkehr zu sprechen. Für diesen gibt es übrigens schon zahlreiche Resolutionen des Oeppinger Gemeinderates.

1. Die Kreuzung der B127 mit der B38 in Oepping machte zuletzt 2006 von sich reden. Eine Unfallserie mit Verletzten und Toten veranlasste die Gemeindevertreter zum wiederholten Male zum Handeln. Damals wurde ein Kreisverkehr nicht zum ersten Mal gefordert. Die OÖN titelten: "Nach Unfallserie: Kreisverkehr an der ‘Grillkreuzung’ gefordert." Eine entsprechende Resolution der Gemeinde Oepping wurde beschlossen. Ähnliche Resolutionen gab es auch von anderen Gemeinden, zum Beispiel Schlägl. Passiert ist seither im positiven Sinne nichts.

2. Die Idee, einen Kreisverkehr zu errichten, war 2006 allerdings nicht neu. Schon sechs Jahre zuvor gab es eine von der SP-Fraktion initiierte Resolution des Oeppinger Gemeinderates, in der die Entschärfung der Grillkreuzung gefordert wurde. Daraufhin wurden zwar Fahrbahnteiler errichtet, Unfälle passierten trotzdem weiterhin. In den OÖN erschien im Juni 2000 der Titel "Unübersichtliche Kreuzung soll rasch entschärft werden". Damals war die Unfallstatistik von 1999 Anlass für den Artikel. Die Grillkreuzung lag mit fünf Unfällen mit Personenschaden an erster Stelle. Seitens der BH Rohrbach hieß es damals: "Der Kreisverkehr ist aus unserer Sicht akzeptabel."

3. Die älteste Forderung nach einem Kreisverkehr an der Grillkreuzung, die sich im OÖN-Archiv finden lässt, stammt aus dem Jahr 1989. Die Ärzte Franz Burghuber aus Rohrbach und Bernhard Lang aus Sarleinsbach schlugen am 20. November 1989 in einer Besprechung mit Beamten der Landesregierung über Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit unter anderem einen Kreisverkehr an der Grillkreuzung vor. "Was blieb von unseren Forderungen übrig: Verletzte, Tote und Kosten für das Gesundheitssystem" schrieb Franz Burghuber 2006 in einem Leserbrief an die OÖN.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (23133) · 27.09.2016 00:35 Uhr von jago· 27.09.2016 00:35 Uhr Früher wars noch der Zentralraum-Hiesl, jetzt ist der passeee Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema