Feuerwehren verstärken ihr Training für Brandeinsätze

PERG. Neues Leistungsabzeichen verbessert Schlagkraft der Einsatzkräfte

Auf Einsätze wie den Brand im Wellnesshotel Aumühle will die Feuerwehr künftig noch besser vorbereitet sein. Bild: fotokerschi.at

220 Brandeinsätze forderten die Feuerwehren des Bezirkes Perg im abgelaufenen Jahr. Das ist ein Höchstwert im Vergleich mit den vergangenen fünf Jahren. „Jeder Brandeinsatz ist eine Herausforderung für die Kameraden und die Kommandanten“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Lindner.

Um für diese Herausforderung bestmöglich gerüstet zu sein, wird in Perg heuer erstmals eine Leistungsprüfung für Branddienst durchgeführt. Im April findet die erste Prüfung statt. Antreten werden zunächst die künftigen Bewerter dieses Ausbildungsmoduls sowie Mitglieder des Bezirkskommandos. „Ich bin überzeugt, dass diese Prüfung ein Quantensprung für den Branddienst im Bezirk sein wird“, knüpft Lindner große Erwartungen an diese Neuerung. Ähnlich wie beim Abzeichen für Technische Hilfeleistung, das vor allem auf Einsätze bei Verkehrsunfällen vorbereitet, soll das Abzeichen für Branddienstleistung die Schlagkraft der Einsatzkräfte in dieser Sparte erhöhen. Lindner: „Die realitätsnahe Gestaltung der Prüfung wird auch die Motivation unter den Feuerwehren im Bezirk stärken, hier einmal dabei zu sein.“

Arbeit für Feuerwehr-Strategen

Ein weiterer Schwerpunkt der Feuerwehr-Bezirksleitung für die kommenden Monate ist die Gefahren und Entwicklungsplanung (GEP). Dieser Plan bildet die Basis für die Materialbeschaffung in den kommenden zehn Jahren. „Hier werden langfristige, strategische Entscheidungen getroffen“, schildert Bezirkskommandant Lindner. Sämtliche Gefahrenpotenziale im Bezirk werden dabei mit der Ausrüstung und Anfahrtszeit der örtlichen Feuerwehren abgeglichen. Ziel ist es, Löschfahrzeuge, Bergegerät und andere Ausrüstung dort zu positionieren, wo die Anfahrtszeit unter acht Minuten beträgt und auch die erforderliche Zahl an Feuerwehrleuten verfügbar ist.

Apropos Mannschaftsstärke: Im Bezirk Perg sind aktuell 5955 Freiwillige in der Feuerwehr engagiert. Sie haben im abgelaufenen Jahr 1681 Einsätze gemeistert und in Summe 247.454 Stunden für die Allgemeinheit geleistet. Das entspricht der Arbeitsleistung eines Unternehmens mit 140 Vollzeit-Mitarbeitern. Bei einem angenommenen Stundenlohn von 25 Euro käme das einem Wert von knapp 6,2 Millionen Euro gleich.

