Feuerwehr und Naturschutzjugend bauten „Fertighäuser“ für Schwalben

Die Mehlschwalben-Bestände gingen in den vergangenen Jahren zurück

Die jungen Naturschützer holten sich Hilfe bei der Feuerwehr Ödt. (önj Haslach) Bild:

ÖDT. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer heißt es - zumal diese Frühlingsboten immer seltener anzutreffen sind. Früher sah man die gefiederten Glücksbringer noch häufiger, doch seit einigen Jahren schwinden die Bestände stetig. Das wollen die Mitglieder der Naturschutzjugend Haslach nicht hinnehmen: Die Rückkehr der Schwalben aus dem Süden ist für die Dorfbewohner von Ödt in der Gemeinde Lichtenau immer ein besonderes Ereignis und wird mit Freude erwartet. Da die Zahl der Mehlschwalbenbruten zurückgegangen ist, haben die Mitarbeiter der önj Haslach, zusammen mit der Feuerwehr Ödt, am Wirtschaftsgebäude der Familie Keplinger künstliche Nester für eine Mehlschwalbenkolonie angebracht. Mehlschwalben sind standorttreu und nutzen die Nester oft über mehrere Jahre. Die enge Nachbarschaft bringt den Koloniebrütern auch Vorteile. Feinde werden rechtzeitig entdeckt, und die gemeinsame Jagd erleichtert die Suche nach Insektenschwärmen. Ungefähr 12.000 Fliegen, Stechmücken und schwärmende Blattläuse verfüttert ein Schwalbenpaar an seine Jungen. Mehl- und Rauchschwalben brüten meist zweimal im Sommer. Für den Bau eines Naturnestes wendet ein Schwalbenpaar bis zu 18 Tage Arbeit auf.

Nistmaterial ist rar geworden

Das Nistmaterial ist der ländlichen bereinigten Landschaft auch rar geworden. Oft brechen die Nester während der Brut ab, die Jungvögel kommen dabei ums Leben. Die 14 künstlichen Nisthilfen aus Holzbeton sind unbefristet haltbar und sofort bezugsfertig.

Auch Mauersegler sind einzigartig an das Leben in der Luft angepasst. Auffallend sind Mauersegler, wenn sie an Sommerabenden auf der schnellen Jagd nach Fluginsekten durch die Lüfte fliegen. Zwei Mauersegler-Kästen wurden am Zeughaus der FF Ödt montiert. Bei dem für Ende Juni angesetzten Monitoring-Projekt der Naturschutzjugend Haslach wird sich zeigen, wie gut die neuen Nisthilfen von den beiden Vogelarten angenommen werden. Die Naturschutzjugend Haslach führt dieses Langzeitprojekt seit 1980 mit den Schülern und Lehrern der NMS Haslach durch.

