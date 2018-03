Feuerwehr-Abschnitt mit neuer Besetzung

Zur ersten Abschnittstagung in neuer Besetzung lud das Kommando des Feuerwehr-Abschnittes Rohrbach.

Aufbruch in die neue Zeit Bild: AFKDO

Kommandant Andreas Pachner präsentierte sein neues Team und die Ideen für die Zukunft. Vor allem personell wurde im Abschnitt Rohrbach kräftig umgebaut. Martin Königseder (Jugend) und Stefan Höppe (Funk) behielten ihre Funktionen im Kommando. Helmut Kobler wechselte vom Bereich Ausbildung- und Bewerbswesen zum Schriftverkehr. Sein Bereich wurde auf gleich drei neue Oberamtswalter aufgeteilt. Michael Kriegner übernimmt die Bewerbe, Bernhard Neumüller die Leistungsprüfungen und Wolfgang Winkler die Ausbildung. Auch Manfred Dumfahrt bekam im Bereich Atemschutz mit Mario Märzinger und Kurt Humenberger zwei Nachfolger. Manuel Mager ist der neue Verantwortliche für den Feuerwehr-Medizinischen Dienst und Dominik Sonnleitner übernimmt die Bereiche für Öffentlichkeitsarbeit und EDV, welchen er von Michael Natschläger übernimmt. Thomas Fellhofer ist neuer Stellvertreter von Kommandant Andreas Pachner.

Josef Öller geehrt

Das Bewerterabzeichen in Bronze erhielt Markus Hurnaus. Helmut Kobler sowie Herbert Stallberger bekamen jeweils das Bewerterabzeichen in Gold überreicht. Mit dem österreichischen Bundesverdienstzeichen Stufe III wurden Manfred Dumfart und Michael Natschläger ausgezeichnet. Eine Holzbrandtafel als Ehrung für seine zahlreichen Jahre als Abschnitts-Feuerwehrkommandant bekam Josef Öller überreicht. "Es war zwar manchmal etwas schwierig, manchmal wieder leichter – aber in Summe war es schön", erzählte Öller, der in den vergangenen Jahren den Abschnitt Rohrbach prägte und unvorstellbar viel Zeit für "seine" Feuerwehren investierte.

