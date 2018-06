Fast achtstündiges "Kasperltheater" im Gemeinderat: SP will mehr Sitzungen

FREISTADT. Die Freistädter Stadtpolitik findet momentan nicht auf den gemeinsamen Weg zurück.

Freistadt (Symbolbild) Bild: (Volker Weihbold)

Die 85 Euro Sitzungsgeld mussten sich die Freistädter Gemeinderäte diese Woche hart verdienen. Geschlagene siebeneinhalb Stunden saßen die Gemeinderäte im Sitzungssaal. Dies zeugt davon, dass in der Braustadt alles andere als politischer Frieden eingekehrt ist. Abgesehen davon fordert nun Vizebürgermeister Christian Gratzl (SP) zusätzliche Sitzungstermine: "Aus meiner Sicht macht es Sinn, zu den derzeitigen vier Gemeinderats-Sitzungen im Jahr eine oder zwei mehr durchzuführen. Wenn es so viele wichtige Inhalte zu besprechen gibt, dann muss Freistadt uns das wert sein!" Eine Tagesordnung mit mehr als 40 Punkten sei ohnehin zu lange. Zudem verwehrt er sich gegen den Anschein, dass zu "lästiges" Nachfragen seitens der Opposition die Sitzungen in die Länge ziehe. "Klein beigeben kann jeder, aber hinterfragen und andere Sichtweisen als jene der ÖVP für die Menschen unserer Stadt einzubringen, stößt in Freistadt derzeit auf großen Widerstand. Uns ist es wichtig, im Sinne der Freistädterinnen und Freistädter zu handeln – das bedeutet für uns gelebte Demokratie und ist weit weg von ‘Kasperltheater’ und ‘dass Freistadt a ziemliches Dorf is’, wie Nationalratsabgeordnete Johanna Jachs in der GR-Sitzung meinte", schreibt Gratzl in einem Newsletter zur Gemeinderatssitzung. Zufrieden sei er natürlich nicht mit der Situation.

"Aufeinander zugehen"

"Es ist wichtig, dass wir wieder aufeinander zugehen. Ein erster Schritt wäre, dass die ÖVP endlich einen Arbeitskreis zum Stadtmarketing einberuft", sagt Gratzl.

Arbeit passiert in Ausschüssen

Ebenfalls nicht zufrieden mit der politischen Kultur in Freistadt ist die Stadtchefin Elisabeth Paruta-Teufer (VP) selbst: "Natürlich ist es nicht lustig, eine Gemeinderatssitzung über siebeneinhalb Stunden zu führen. Ich bin auch bereit, über mehr Sitzungen zu reden. Dann muss aber um 22 Uhr Schluss sein. Ich hüte mich, jemandem das Wort zu verbieten. Aber warum müssen Themen im Gemeinderat eineinhalb Stunden diskutiert werden, die in den Ausschüssen von allen Fraktionen behandelt wurden." Immer wieder biete sie auch interfraktionelle Treffen an. "Diese werden nicht von allen Fraktionen wahrgenommen. Da könnte man sich viel ausreden. Man gewinnt aber schon den Eindruck, dass die öffentliche Bühne des Gemeinderates ganz bewusst genutzt wird." Ich appelliere an alle, die Arbeit in den Ausschüssen zu respektieren, denn dort passiert die wirkliche Arbeit.

Jachs mahnte Gemeinderäte

Kurz vor Ende der siebeneinhalbstündigen Gemeinderatssitzung meldete sich noch Johanna Jachs Nationalratsabgeordnete und Gemeinderätin der VP zu Wort. Sie verglich den Nationalrat mit dem Gemeinderat und verlieh der Sitzung das Prädikat „Kasperltheater“. „Das war heute zum großen Teil ein Kasperltheater von uns allen“, sagte sie.

Der größte Unterschied zum Nationalrat sei, dass man sich auf Gemeindeebene untereinander kenne: „Wir sprechen alle den selben schönen Mühlviertler Dialekt. Aber wir reden relativ wenig miteinander in letzter Zeit. Wir sind alle Freistädterinnen und Freistädter. Ich wünsche mir, dass wir wieder zur Sachpolitik kehren und dass wir an einem Strang ziehen“, sagte sie und knüpfte daran die Bitte, im Herbst in neuem Stil weiterzuarbeiten.

443 Minuten dauerte die jüngste Freistädter Gemeinderatssitzung. Die Forderung der Opposition nach mehr Sitzungsterminen scheint zumindest im Vergleich mit anderen Bezirksstädten gerechtfertigt. So stehen sowohl in Rohrbach-Berg als auch in Perg 2018 jeweils sieben Gemeinderatssitzungen auf dem Plan. Zu überlegen gelte es aber auch die Kosten: „Eine Sitzung kostet uns um die 3000 Euro. Das muss man natürlich auch im Budget berücksichtigen“, sagt dazu Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer.

