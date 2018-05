Familie abgeholt: „Wir haben schon letztes Jahr einen Schulkollegen verloren“

Gegen die Abschiebung ihrer Freunde und Schulkollegen stemmen sich die Schulkinder aus Pfarrkirchen und Hofkirchen. Subaira selbst wendet sich mit einem Appell an Landeshauptmann Stelzer.

Die Familie wurde abgeholt und ins Abschiebezentrum gebracht. Bild: privat

PFARRKIRCHEN. Die Familie Gerimsultanov hat sich seit fünf Jahren in Pfarrkirchen ein neues Leben aufgebaut nachdem sie aus Tschetschenien geflüchtet war. In der Schule sind die Kinder gut integriert, beliebt und gelten als fleißig. Die älteste Tochter der Familie wollte im Herbst an die Berufsbildenden Schulen nach Rohrbach wechseln um dort später zu maturieren. Die Abschiebung stürzt viele Pfarrkirchner in ein Wechselbad der Gefühle. Margit Scherrer spricht von Trauer, Wut und Verzweiflung. Vor allem die vielen Ehrenamtlichen, die die Familie in in die Integration begleitet haben verstehen nicht, warum „gut integrierte Menschen nicht bleiben können“: „Das ist unfair, unmenschlich, vor allem aber nicht sehr klug, wenn man bedenkt, was unser Land bereits investiert hat. Es wäre doch viel vernünftiger, der Familie Bleiberecht zu gewähren, damit die Eltern und später auch die Kinder durch ihre Arbeit ihren Beitrag zurückgeben können“, heißt es in einem Schreiben an Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Appell an Landeshauptmann

Sohn Subaira - er besucht die dritte Volksschulklasse in Pfarrkirchen - wendet sich mit einem Schreiben direkt an Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Lieber Herr Landeshauptmann, bitte schick mich nicht weg! Ich will hier bleiben und mit meinen Freunden in der Klasse bleiben. Ich will fleißig lernen. Meine Geschwister und ich haben nichts getan. Warum dürfen wir nicht bleiben?“, fragt Subaira, der am Mittwoch gemeinsam mit seinen vier Geschwistern und den Eltern abgeholt und ins Abschiebezentrum gebracht wurde. Sie sollen zurück nach Tschetschenien.

Unterstützungserklärungen für den Verbleib der Familie gibt es von allen Seiten. Die Schuldirektoren, die Kindergärtnerinnen die Vereins-Funktionäre, alle wollen, dass die Gerimsultanovs bleiben dürfen. Entsprechende Schreiben sind an den Landeshauptmann ebenso gegangen wie an den Innenminister. Darin wird auch immer wieder der gute Kontakt zu den Eltern gelobt und auf das Engagement der gesamten Familie hingewiesen.

Die Schulkameraden der Kinder wissen ebenfalls nicht wie ihnen geschieht: „Wir haben schon letztes Jahr einen Schulkollegen verloren. Nun soll es wieder passieren. schreiben sie. Oder: „Amina ist meine beste Freundin“; „Wir können uns ein Leben ohne Amina und ihre Geschwister nicht mehr vorstellen“.

