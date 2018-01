Erstmals mehr als 1100 Babys in den Mühlviertler Geburtenstationen

FREISTADT / ROHRBACH. Jakob und Tobias sowie Lena und Marie führten 2017 die Namen-Hitliste an

Die Hebammen Johanna Oberpeilsteiner, Martina Ehrenfellner und Reinhilde Kasper von der Geburtenstation des LKH Rohrbach. Bild: gespag

Über einen erneuten Zuwachs bei den Geburtenzahlen durften sich im abgelaufenen Jahr die Landeskrankenhäuser in Freistadt und Rohrbach freuen. Während in Rohrbach mit 592 Babys die Marke des Vorjahres (595) ganz knapp nicht erreicht wurde, konnten in Freistadt mit 516 Babys deutlich mehr Neugeborene entbunden werden als 2016 (488). In Summe erblickten damit erstmals mehr als 1100 Babys in den Mühlviertler Spitälern das Licht der Welt. Ganz genau waren es 602 Buben und 506 Mädchen.

Einer der Hauptgründe für das ungebrochene Vertrauen werdender Eltern in das Freistädter Spital liegt laut Hebamme Barbara Röblreiter in der persönlichen Betreuung und dem achtsamen Umgang mit den persönlichen Bedürfnissen jeder Gebärenden: „Viele Frauen äußern ganz klar den Wunsch nach einer weitestgehend natürlichen Entbindung in einer vertrauensvollen Umgebung.“ Sofern es der Schwangerschafts- und Geburtsverlauf erlaube, stehe deshalb eine hebammenorientierte Geburt im LKH Freistadt im Vordergrund. „Natürlich stehen im Fall von Risikogeburten oder plötzlich auftretenden Komplikationen modernste Einrichtungen sowie ein erfahrenes Team an Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung“, sagt Primar Peter Neuner, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Eine steigende Nachfrage nach möglichst natürlich ablaufenden Geburten bestätigt auch Primar Peter Stumpner, Leiter der Geburtshilfeabteilung in Rohrbach. „Verläuft die Geburt normal, so tritt die Medizin in unserem Haus ganz bewusst in den Hintergrund. Die entbindenden Frauen haben damit die Möglichkeit, ihre ureigene Stärke zu erfahren und zuversichtlich alle Phasen der Geburt zu durchleben“, sagt die leitende Hebamme Reinhilde Kasper.

Steigender Beliebtheit bei den jungen Müttern erfreut sich in Freistadt das gemeinsame Training in der ambulanten Rückbildungsgruppe ab der sechsten Woche nach der Geburt. „Hier können die Frauen anhand unserer Informationen und Anleitungen ihren Körper und da vor allem die Bauch- und Beckenbodenmuskulatur rasch wieder in einen guten Fitnesszustand bringen“, sagt die leitende Physiotherapeutin Maria Horner.

Die beliebtesten Namen In der Reihung der beliebtesten Namen hatten in Rohrbach bei den Buben Jakob, Jonas und Maximilian die Nase vorne. Bei den Mädchen waren Lena, Magdalena und Marie besonders beliebt. In Freistadt löste Tobias den Vorjahressieger David als beliebtesten Bubennahmen ab, dahinter folgten die Namen Florian und Paul. Bei den Mädchen führten Marie, Sophie, Amelie und Hanna die Namensliste an.

