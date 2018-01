Erstes Raunachtsingen seit 20 Jahren: "Glück herein"

KOLLERSCHLAG/OBERKAPPEL. In Kollerschlag und Oberkappel ziehen lustige Gestalten umher.

Vor 20 Jahren gab es in Kollerschlag und Oberkappel zum letzten Mal ein Raunachtsingen. Bild: privat

Erstmals seit 20 Jahren findet am Freitag das Raunachtsingen der Dorfgemeinschaft Haselbach, Lamprechtswiesen und Schöffgattern statt. "Glück herein, Unglück hinaus!" Dieser Wunsch ist die Kernaussage des Raunachtsingens, das seinen Ursprung im österreichisch-bayrischen Grenzraum hat und bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Die Meinungen über den Sinn des Raunachtsingens gehen auseinander. Einerseits gilt es als das heidnische Sternsingen. Eine andere Version besagt, dass der Raunachtsumtrieb einen willkommenen Anlass gab, den Speisezettel für das früher ärmlich, bäuerliche Hilfspersonal aufzubessern.

Um 13.30 Uhr beginnt das Spektakel mit dem "Verschreien": Hoch zu Ross zieht der "Verkünder" von Haus zu Haus und kündigt das abendliche Raunachtsingen an. Er fordert die Bewohner auf, Krapfen zu backen. Ihm folgen viele verkleidete Gestalten wie Rasierer, Schuhputzer, Scherenschleifer oder Samenverkäufer, die so manchen Spaß mit den Zusehern treiben. Alle Figuren – auch Frauengestalten – dürfen dem Brauch nach nur von Männern und Burschen gespielt werden.

Am Abend findet das eigentliche Raunachtsingen statt. Es beginnt um 19 Uhr in Haselbach. Den Tanz eröffnen der "Guckkastenmann" und der "Platzmacher". Der Reihe nach kommen Vorausgeher, Sterntreiber, Hans von Feserkern, Korizogn, Krapfentrager, Fleischnazl, Lippl mit Pfeiferlbuam, die Hochzeitsgesellschaft mit dem Brautpaar und der Schulmeister. Sie alle treten mit eigenen Sprüchen ins Rampenlicht, erst dann wird gemeinsam das eigentliche Raunachtlied gesungen, das den Hausbewohnern Glück verspricht. In den Stuben musizieren Zitherspieler, die die Zuschauer zum Tanz bitten. Der Eintritt zum Spektakel ist frei.

