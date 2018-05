Erster Mai im Mühlviertel: Von Sparprogrammen und schwarz-blauen Sozialdieben

RIED IN DER RIEDMARK. Mehr als 1000 Sozialdemokraten kamen zum Maiaufmarsch des Bezirkes Perg nach Ried

SP-Ortsorganisationen aus allen Teilen des Bezirkes Perg trafen sich zur Kundgebung in Ried in der Riedmark. Bild: lebe

Ried in der Riedmark / Tragwein. Beachtlichen Zustrom verzeichneten die beiden gestrigen Mai-Kundgebungen der Sozialdemokraten im Mühlviertel. Im Bezirk Perg waren mehr als 1000 Menschen aus den hiesigen SP-Ortsorganisationen auf den Marktplatz von Ried in der Riedmark geströmt, um am „Tag der Arbeit“ Flagge zu zeigen. „So schön habe ich diesen Platz noch nie gesehen“, freute sich denn auch der SP-Bezirksparateivorsitzende, LAbg. Thomas Punkenhofer über die vielen Kundgebungsteilnehmer an diesem sonnigen Feiertag.

Wesentlich weniger Freundlichkeiten fanden sich in den anschließenden Redebeiträgen der Maikundgebung: Diese waren hauptsächlich von Angriffen gegen die schwarz-blauen Regierungsmannschaften in Bund und Land gekennzeichnet. Die Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz nahm die Rede in ihrer Heimatgemeinde zum Anlass für eine kritische Halbzeitbilanz der Landesregierung: „Unter dem Deckmantel der Schuldenbremse wird ein unsoziales Sparprogramm auf Kosten von Kindern, Frauen und Älteren durchgezogen.“ Konkret nannte Schatz die Betreuungsgebühren in Kindergärten und forderte stattdessen einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Die Kürzung der Mindestsicherung mit dem Hinweis zu verknüpfen, dass sich Arbeit nun wieder lohne sei ein Hohn für jene, die mit prekären Dienstverhältnissen über die Runden kommen müssen und deswegen keinen Euro mehr in der Tasche hätten. Auch die zehn Millionen Euro im Budget für Gewaltschutzprogramme für Frauen seien ein Hohn angesichts von 66 Millionen an „PR-Körberlgeld“, die sich Kanzler und Vizekanzler genehmigen würden.

Auch Bezirksparteichef Punkenhofer sparte nicht mit Regierungskritik: „Lassen wir nicht zu, dass die schwarz-blauen Sozialdiebe unsere Republik zusammen hauen und den Sozialstaat demontieren.“

