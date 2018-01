Erster Derby-Sieg im sechsten Anlauf

PERG. Die Prinz Brunnenbau-Volleys besiegten Tabellenführer Linz Steg auswärts mit 3:2

Eva Marko und Hailey Murray am Block der Pergerinnen. Foto: Günther Iby Bild: Foto: Günther Iby

Im sechsten Aufeinandertreffen in der Austrian Volley League Women gewannen die Mädchen der SG Prinz Brunnenbau Volleys aus Perg erstmals das Oberösterreich-Derby gegen Askö Linz Steg. Im BG/BRG Urfahr drehten die „Prinzessinnen“ ein bereits verloren geglaubtes Spiel im vierten Satz noch um, erzwangen einen Entscheidungssatz und gingen daraus als 15:13-Siegerinnen hervor.

„Schön langsam entwickeln wir uns zum Favoritenschreck in der Liga", sagte ein freudestrahlender Sportdirektor Josef Trauner nach diesem Derby-Krimi, bei dem die Pergerinnen zunächst den besseren Start erwischten und den ersten Satz mit 25:20 für sich entschieden. Im zweiten Durchgang waren aber die Linzerinnen am Drücker: Sie stellten mit 25:16 den Ausgleich her. Der dritte Satz ging dann noch deutlicher mit 25:9 an die Heimmannschaft. Als die Mannschaft von Roland Schwab dann auch im vierten Satz mit 22:19 voran lagen, deutete eigentlich alles auf einen Heimsieg des Tabellenführers hin.

Doch dann schlug der bereits legendäre Kampfgeist der Truppe von Coach Zuzana Pecha-Tlstovicova zu. Ein Punkt nach dem anderen ging an die Pergerinnen, während sich bei Linz die Fehler häuften. So ging Satz Nummer vier mit 25:23 an die Prinz Volleys. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen erlebten die Fans im Entscheidungssatz. Das bessere Ende hatten die Gäste, die mit zwei Punkten Vorsprung gewinnen konnten.

„Es war das erwartet schwere Derby für uns. Was den Leistungseinbruch im dritten Satz verursacht hat, müssen wir analysieren. Aber die Mädels haben sich sensationell wieder in das Spiel zurückgekämpft und uns mit zwei wirklich überraschenden Punkten wieder auf den sechsten Tabellenplatz gebracht", kommentiert Trauner das Spiel.

Am Sonntag treffen die Prinzessinnen in Hartberg auf den Tabellenletzten. Dort wollen die Pergerinnen drei weitere Zähler ihrem Punktekonto hinzufügen.

