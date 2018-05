Erste Hilfe: Fünffach-Triumph für Mühlviertler Schulen

BEZIRK PERG. Die NMS Pabneukirchen und die NMS Mauthausen holten sich ex aequo den Landessieg in Erster Hilfe.

Die Erste-Hilfe-Schulteams aus Mauthausen und Pabneukirchen teilten sich den ersten Platz. Bild: OÖJRK

GURTEN. Die besten Ersthelfer im Bundesland kommen eindeutig aus dem Mühlviertel. Beim Erste-Hilfe-Landesbewerb in Gurten belegten die hiesigen Schul-Teams die Plätze Eins bis Fünf. Sieger wurden ex aequo die NMS Mauthausen und die NMS Pabneukirchen 2. Beide kamen in der Endabrechnung auf 980 von 1000 möglichen Punkten.

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich die Ersthelfer aus Mauthausen und Pabneukirchen beim Landesbewerb lieferten. Beide zeigten sowohl im Wissenstest als auch bei Einzel- und Gruppenpraxis höchstes Niveau. Am Ende kamen beide auf 980 Punkte und teilten sich damit den Landessieg. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Pabneukirchen und Mauthausen gleichauf liegen: Bereits beim Bezirksbewerb vor einem Monat hatten beide dieselbe Punktezahl erreicht und sich am Ende hinter der NMS1 Perg – die diesmal nicht ganz vom Bewerbsglück verfolgt war, aber dennoch ein goldenes Leistungsabzeichen erreichte - den zweiten Platz geteilt.

Beinahe hätte es dieses Mal sogar eine dritte Mannschaft auf den ersten Platz geschafft: Pabneukirchen 1 landete mit nur einem Zähler Rückstand auf die beiden Landessieger auf dem dritten Platz. Jubeln durften beim Landesbewerb zudem die BBS Rohrbach (968 Punkte) über den vierten sowie die NMS Schwertberg (966 Punkte) über den fünften Platz. Diese fünf Teams qualifizierten sich nebst der TNMS St. Marienkirchen für den Bundeswettbewerb am 29. und 30. Juni am Maltschacher See in Kärnten. Auch dort warten auf die Ersthelfer aus dem Mühlviertel wieder spannende Theorie-, Praxis und Gruppenaufgaben.

„Ein unglaubliches Ergebnis. Ich kann nur allen Jugendrotkreuz-Beauftragten an unseren Schulen im Bezirk gratulieren“, freute sich Jugendrotkreuz-Bezirksleiter Erwin Bindreiter über die sensationellen Ergebnisse aus dem Bezirk Perg. Der Erfolg sei das Ergebnis einer kontinuierlichen Basisarbeit an den Schulen. „Wir haben nicht umsonst regelmäßig landesweit die meisten Teilnehmer bei unserem Bezirksbewerb. Da herrscht eine ungemeine Leistungsdichte. Die Qualität ergibt sich daraus fast schon von selbst, wie man jetzt beim Landesbewerb gesehen hat.“ Die jungen Pabneukirchner haben heuer überhaupt einen Erfolgslauf, denn auch die hiesige Volksschule wurde Landesmeister im Helfi-Bewerb.

Im Siegerteam der NMS Mauthausen standen Agnes Eilmsteiner, Hannah Krach, Fiona Dorninger, Helena Dorninger, Klara Dorninger und Antonia Einfalt. Trainiert wurde die Gruppe von Christina Schatz, Mario Holzer und Elisabeth Kapplmüller.

Das von Katharina Lacko betreute Team aus Pabneukirchen bildeten Jakob Kurzmann, Hannes Kloibhofer, Hannah Aichhorn, Magdalena Haider sowie Sarah Farthofer

