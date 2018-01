Erni Mangold im Kino Freistadt

FREISTADT. Einen Pflichttermin für Kino- und Fernsehfreunde hat die Localbühne Freistadt übermorgen, Freitag, im Talon.

Eine Frau macht reinen Tisch. Bild: Salon 5

Die große Schauspielerin Erni Mangold wird nämlich an diesem Abend um 20 Uhr gemeinsam mit Regisseurin Anna Maria Krassnig, ihren neuen Film "La Pasada – die Überfahrt" im Kino Freistadt vorstellen und im Anschluss an die Premiere für ein Filmgespräch mit dem Publikum zur Verfügung stehen.

In dem Film schlüpft Erni Mangold in die Rolle der Flora, der Urheberin eines Familienrätsels. Um Familie und Beruf vereinbaren zu können, nimmt sie einen schonungslosen Weg auf sich. Am Ende ihres Lebens macht Flora reinen Tisch und inszeniert ein letztes Familientreffen, bei dem alle Geheimnisse, deren Spuren durch halb Europa und vier Generationen verlaufen, aufgedeckt werden. Zudem erzählt "La Pasada" von einem frühreifen Jungen, der durch die Aufdeckung von Floras Lebenslüge beginnt, ein Mann zu werden und vom leidenschaftlichen Zorn einer belogenen Tochter.

Freitag, 12. Jänner (20 Uhr) Stadtkino Freistadt

