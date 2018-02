Erfolgreich verhandelt: Land sagt eine Million mehr für Rohrbacher Hallenbad zu

Das Land Oberösterreich fördert das Rohrbacher Erlebnisbad mit 7,5 Millionen Euro

Rohrbach-Bergs Bürgermeister und Hallenbad-Arbeitskreisleiter Andreas Lindorfer sowie landtagsabgeordneter Georg Ecker verhandelten in Linz eine Million Euro zuätzlich für das Hallenbad Rohrbach. Bild: fell

ROHRBACH. Eine Million Euro mehr gibt es zur Finanzierung des Rohrbacher Erlebnisbades, wenn sich die Gemeinden einig werden. „Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und konnten eine Million Euro mehr für den Bezirk Rohrbach herausholen“, sagte Landtagsabgeordneter Georg Ecker, der mit Rohrbach-Bergs Bürgermeister und Hallenbad-Arbeitskreisleiter Andreas Lindorfer (beide VP) zu Verhandlungen nach Linz reiste. Dort konnten sie im Gespräch mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gemeindereferent Max Hiegelsberger die zusätzliche Million vereinbaren. Zufrieden zeigt sich auch Lindorfer, mahnt aber weiter zur Zusammenarbeit: „Die ursprünglich genannten sechs bis sechseinhalb Millionen Euro wurden auf siebeneinhalb Millionen Euro aufgestockt. Das ist ein guter Kooperationsbonus. Realistischer Baubeginn ist meiner Meinung nach 2020 bis 2021, falls wir doch noch eine bezirksweite Einigung zustande bringen“, sagt er. Nach der Gemeinderatssitzung in Julbach am 1. März will er einen Arbeitskreis einberufen wo die weitere Vorgehensweise festgelegt wird. Die Vielfach geäußerte Forderung, dass Land solle mehr bezahlen, sehen die beiden Verhandler jedenfalls als erfüllt.

1 Kommentar tradiwaberl (4570) 15.02.2018 14:36 Uhr 7,5 Millionen für ein einziges Hallenbad.

Da ists doch echt gut, dass wir jetzt die Kindergartengebühren einführen, damit wir uns das auch leisten können



Werde das bei uns im Kindergarten aushängen, damit die Eltern auch wissen WARUM sie jetzt zahlen müssen. Antwort schreiben

