Entgegengesetzte Vorzeichen vor dem Mühlviertel-Derby

MÜHLVIERTEL. Während die Union Perg in der Oberösterreich-Liga einen tollen Start hatte, kämpft St. Martin um den Anschluss in der Tabelle.

Union Perg (links) in voller Fahrt, St. Martins Motor stottert noch. Bild: Pirkes

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Partien geht die Union Perg mit viel Selbstvertrauen ins heutige Mühlviertel-Derby gegen St. Martin. "Wir können entspannt in das Spiel gehen, dürfen den Gegner aber natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen", sagt Perg-Coach Gerhard Obermüller. Er ist mit seinem Team sehr zufrieden. "Auch wenn beim 1:1 in Gmunden etwas Glück dabei war."

Bald kann Perg auch wieder auf seinen Stürmer Michael Danninger zurückgreifen: Er steigt wieder voll ins Mannschaftstraining ein und dürfte in absehbarer Zeit wieder für die Machland-Kicker als Torjäger auflaufen.

Ganz anders ist die Stimmungslage in St. Martin. Nach der Niederlage im Auftaktspiel gegen St. Marienkirchen hält das Schlusslicht weiterhin bei mageren acht Punkten. "Wir haben unsere Torchancen nicht genutzt und dumme Eigenfehler gemacht", sagt St. Martins Trainer Josef Ganser. Zudem hadert er mit der Schiedsrichterleistung: "Wir haben einen Elfmeter nicht bekommen und vor dem zweiten Gegentor gab es ein Foul." Gegen Perg müssen nun Punkte her. Ganser: "Wir müssen die Fehler abstellen und mehr Zweikämpfe gewinnen." Nach dem Derby warten auf St. Martins Kicker gegen Edelweiß Linz und Weißkirchen zwei Heimspiele in Folge, auch da heißt es verlieren verboten. "Ich hoffe auf vier Punkte aus diesen zwei Partien", sagt Ganser.

In der Landesliga Ost kommt es morgen zum Kellerduell ASKÖ Schwertberg gegen den SV Gallneukirchen. Beide Mannschaften haben in der ersten Runde angeschrieben, brauchen im fortdauernden Abstiegskampf aber weiterhin jeden Punkt.

