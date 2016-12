Energiespar-Gemeinde

ENGERWITZDORF. Gemeinde Engerwitzdorf als Vorbild für die Bürger.

Seit rund zweieinhalb Jahren ist Engerwitzdorf Energiespargemeinde. Damit verpflichtete sich die Gemeinde selbst mit Energiesparmaßnahmen voranzugehen und Vorbild für die Gemeindebürger zu sein. In der Gemeindeverwaltung selbst wird seit zwei Jahren ein Energiebuchhaltungs-Tool eingesetzt, mit dem auf Knopfdruck alle Energiedaten aus den öffentlichen Gebäuden abgerufen werden können. So sind Vergleiche jederzeit möglich, außerordentliche Schwankungen können leichter erkannt werden. Im Vergleich zu öffentlichen Gebäuden ähnlicher Größe in anderen Gemeinden konnte deshalb bereits festgestellt werden, dass die Energieverbräuche meist viel geringer ausfallen. Das Gemeindeamt sowie die Volksschulen in Mittertreffling und Schweinbach sind außerdem mit PV-Anlagen ausgestattet. Ende letzten Jahres wurde damit ein Ertrag von rund 40.000 kWh erbracht. Die PV-Module auf dem Gemeindeamt sind auch eine optimale Ergänzung zu den E-Fahrzeugen (Renault Zoe und Twizy, Opel Ampera) der Gemeindeverwaltung.

