Eisenbahnkreuzungen in Rainbach werden entschärft

RAINBACH IM MüHLKREIS. Unterführungen zwischen Summerau und Staatsgrenze geplant.

Vier gefährliche Bahnkreuzungen sollen umgebaut werden. Bild: privat

Sieben ungesicherte Eisenbahnkreuzungen bestehen derzeit entlang der "Summerauer-Bahn" zwischen dem Bahnhof Summerau und der Staatsgrenze. In den kommenden beiden Jahren sollen vier dieser gefährlichen Kreuzungen aufgelassen und durch zwei Unterführungen ersetzt werden.

Speziell bei den Überquerungen der Bahntrasse zwischen den Ortschaften Zulissen und Hörschlag kam es bereits einige Male zu gefährlichen Situationen. Die Straßenverhältnisse sind in diesem Bereich vor allem in den Wintermonaten schwierig: So weist beispielsweise ein querender Güterweg ein starkes Gefälle auf. Dazu kommt häufig starker Nebel. Der Bahnübergang ist jedoch nur mit Stopptafel und Andreaskreuz gesichert. Außerdem ist auf dieser gefährlichen Strecke täglich mehrmals der Schulbus unterwegs. Grund genug also, hier eine dauerhafte Verbesserung in Angriff zu nehmen.

Vereinbarung mit ÖBB erzielt

Der Rainbacher Bürgermeister Fritz Stockinger (VP) bemüht sich nun schon seit fünf Jahren, eine für alle Betroffenen tragbare Lösung zu finden. Nach langwierigen Verhandlungen der Gemeinde mit den ÖBB ist es nun gelungen, ein Übereinkommen zu treffen: Die ÖBB werden in den kommenden beiden Jahren zwei Unterführungen errichten, die Marktgemeinde Rainbach wird den Straßenbau übernehmen. Die Gesamtkosten für das Projekt betragen rund 2,3 Millionen Euro. "Ohne die Bereitschaft der Grundbesitzer, dieses Projekt mitzutragen, könnten wir diese Sicherheits-Initiative entlang der Bahnstrecke nicht starten", sagt Bürgermeister Stockinger. Auch mit ÖBB-Projektleiter Christian Windhager habe man eine konstruktive Gesprächsbasis gefunden.

Nun hofft man in Rainbach noch auf Unterstützung durch Bund und Land, um die finanzielle Belastung halbwegs abfedern zu können. Bei den kürzlich erfolgten Finanzausgleichsverhandlungen wurde das Thema der Auflassung von ungesicherten Eisenbahnkreuzungen bereits beraten. In diesen Verhandlungen soll laut Stockinger angeklungen sein, dass ein Fonds für betroffene Gemeinden geplant ist.

Rainbach hat sich jedenfalls zum Ziel gesetzt, bis 2024 "kreuzungsfrei" zu sein. Spätestens dann sollen alle sieben ungesicherten Eisenbahnkreuzungen in Rainbach der Vergangenheit angehören. (polzer)

